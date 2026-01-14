Salisbury,NC.- Una parada de tráfico rutinaria en la autopista Salisbury terminó con un arresto, un decomiso de sustancias ilegales y una persecución por parte de unidades caninas, según informó el sheriff Darren Campbell. El hecho ocurrió el 11 de enero de 2026, cuando el ayudante Perry detuvo un Volkswagen Jetta durante labores de patrullaje. En el vehículo viajaban Timothy James Little Jr. como conductor y Thomas Hughes Robinson Jr. como pasajero.

Tras la detención del automóvil, los agentes inspeccionaron el interior y localizaron una bolsa de libros con marihuana, balanzas digitales y utensilios asociados con distribución de drogas. Dentro del mismo compartimiento también se halló una segunda bolsa con cocaína. La presencia de ambas sustancias motivó la ampliación de la revisión del pasajero.

El ayudante Perry registró a Robinson y detectó un bulto en uno de sus calcetines. En el momento en que el agente trató de verificar el objeto, Robinson escapó corriendo de la escena en dirección a un sector residencial. El departamento movilizó refuerzos para impedir su huida.

El agente Moncus acudió al operativo junto a Kash, su perro K-9 entrenado para rastreo. El can recibió la orden de búsqueda y siguió el rastro del sospechoso hasta un remolque de basura ubicado en Nabors Road. Robinson se ocultaba dentro del contenedor y quedó detenido sin incidentes.

Durante el procesamiento, Robinson declaró que el contenido localizado en su calcetín correspondía a pastillas prensadas de fentanilo. La información permitió precisar el inventario de sustancias incautadas y ampliar el expediente penal. La oficina del sheriff informó que Robinson enfrenta múltiples cargos graves y delitos menores vinculados con posesión de narcóticos y evasión. El detenido fue trasladado ante el magistrado Hollar, quien negó el otorgamiento de fianza debido a la reciente liberación del sospechoso del sistema penitenciario estatal.

Lee también: Asesinan a madre hondureña en Salisbury

Por su parte, Timothy James Little Jr. recibió citaciones por Simple Possession of Marihuana y Posesión de Parafernalia para Marihuana. El conductor quedó en libertad tras completar los procedimientos legales en el lugar.

Las autoridades del condado destacaron la intervención del equipo K-9 en la búsqueda, así como la rápida coordinación entre los agentes presentes en la escena. El caso se mantiene en trámite judicial mientras la oficina del sheriff continúa recopilando testimonios y documentación sobre la cadena de hechos registrada durante la persecución y posterior captura.

Video: “Solo quiero que se haga justicia”, dijo la hija de la hondureña asesinada en Salibury, NC