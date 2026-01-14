miércoles, enero 14, 2026
Modified date:

Opción Fin de Semana: Próximos salones del automóvil y cruceros en Charlotte

ENTRETENIMIENTO
8
Opción Fin de Semana: Próximos salones del automóvil y cruceros en Charlotte
Cortesía: Charlotte Car Shows
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- En la Opción Fin de Semana hay próximos salones del automóvil y cruceros en Charlotte: Hay muchas oportunidades para exhibir su automóvil y admirar otros automóviles.

Las exhibiciones de autos y los cruceros son eventos que reúnen a los amantes de los autos. Algunas se centran en un tipo específico de auto (clásico, vintage o moderno) y otras incluso se limitan a una marca específica.

Lee también: Charlotte Motor Speedway recibe a evacuados de Ian

Algunos de estos eventos tienen un componente competitivo, donde los jueces premian a los mejores autos en diversas categorías. A veces (aunque no siempre) encontrarás vendedores de artículos relacionados con autos, puestos de comida e incluso música en vivo o entretenimiento.

Por otro lado, un crucero es una reunión más informal de entusiastas de los autos. Estos eventos suelen tener lugar en un estacionamiento u otro espacio abierto, donde los propietarios pueden estacionar sus vehículos y presumirlos ante otros entusiastas. Generalmente, no hay un componente competitivo en un crucero. Algunos cruceros forman parte de eventos más grandes.

Continúe leyendo para obtener una lista de exhibiciones de autos y cruceros en el área de Charlotte, Carolina del Norte. También incluimos otros tipos de exhibiciones de vehículos, como exhibiciones de camionetas.

Además, no podemos enumerar todos los salones de autos locales, así que si quieres ver aún más, ¡sigue Charlotte Car Shows en Facebook! ¡ Están ahí!

Próximos salones del automóvil y cruceros

Sábado 17 de enero de 2026

Coches y café Concord

De 8:00 a.m. a 11:00 a.m. | GRATIS | Charlotte Motor Speedway

Lee también: Detalles del próximo Charlotte Motor Speedway Roval

Sábado 21 de febrero de 2026

Coches y café Concord

De 8:00 a.m. a 11:00 a.m. | GRATIS | Charlotte Motor Speedway

Sábado 14 de marzo de 2026

Exposición de coches y camiones de primavera de Huntersville

De 9:00 a. m. a 12:00 p. m. | GRATIS | Parque de Veteranos (Huntersville)

Video: Primer evento masivo de vacunación contra el COVID 19 en Charlotte Motor Speedway

Artículos Relacionados

Jacmibel Rosa
Jacmibel Rosa
162,496FansMe gusta
20,949SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
38,100SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
11,004SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.