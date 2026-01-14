Charlotte, NC.- En la Opción Fin de Semana hay próximos salones del automóvil y cruceros en Charlotte: Hay muchas oportunidades para exhibir su automóvil y admirar otros automóviles.

Las exhibiciones de autos y los cruceros son eventos que reúnen a los amantes de los autos. Algunas se centran en un tipo específico de auto (clásico, vintage o moderno) y otras incluso se limitan a una marca específica.

Lee también: Charlotte Motor Speedway recibe a evacuados de Ian

Algunos de estos eventos tienen un componente competitivo, donde los jueces premian a los mejores autos en diversas categorías. A veces (aunque no siempre) encontrarás vendedores de artículos relacionados con autos, puestos de comida e incluso música en vivo o entretenimiento.

Por otro lado, un crucero es una reunión más informal de entusiastas de los autos. Estos eventos suelen tener lugar en un estacionamiento u otro espacio abierto, donde los propietarios pueden estacionar sus vehículos y presumirlos ante otros entusiastas. Generalmente, no hay un componente competitivo en un crucero. Algunos cruceros forman parte de eventos más grandes.

Continúe leyendo para obtener una lista de exhibiciones de autos y cruceros en el área de Charlotte, Carolina del Norte. También incluimos otros tipos de exhibiciones de vehículos, como exhibiciones de camionetas.

Además, no podemos enumerar todos los salones de autos locales, así que si quieres ver aún más, ¡sigue Charlotte Car Shows en Facebook! ¡ Están ahí!

Próximos salones del automóvil y cruceros

Sábado 21 de febrero de 2026 Coches y café Concord