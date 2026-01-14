Charlotte, NC.- El regreso de la NASCAR a la Caza por el Campeonato lo cambia todo en el Charlotte Motor Speedway. La constancia vuelve a ser importante. Las victorias marcan la diferencia. Y la presión aparece desde el principio, especialmente en la sede de las carreras en Estados Unidos.

¿Cuál es el formato?

El tamaño de los participantes de The Chase en cada serie se mantiene igual: los 16 mejores pilotos de la Cup Series, 12 en O’Reilly y 10 en Camionetas, pero todos los pilotos clasifican según los puntos de la temporada regular. La regla de «gana y entras» que otorgaba a los ganadores de la temporada regular un puesto automático en los playoffs ya no existe.

Los ganadores de las carreras ahora obtienen 55 puntos, un aumento de 15 puntos con respecto al sistema anterior. La concesión de puntos para todas las demás posiciones y resultados de etapa se mantiene, pero los puntos acumulables de los playoffs ya no forman parte del formato.

Los puntos se reiniciarán para cada equipo de la Chase, con una prima de 25 puntos para el campeón de la temporada regular. Los primeros clasificados comenzarán la Chase con 2100 puntos, 2075 para el segundo clasificado y 2065 para el tercero, con una reducción de cinco puntos para cada clasificado posterior.

El Chase de la Cup Series abarca las últimas 10 carreras de la temporada, con nueve carreras Chase para la O’Reilly Auto Parts Series y siete en la Craftsman Truck Series.

El piloto con más puntos al final de la temporada será el campeón de la serie.

¿Cómo cambia la Coca-Cola 600?

La Coca-Cola 600 , que regresa el domingo 24 de mayo, siempre ha sido la prueba más dura de la NASCAR para el hombre y la máquina. Con el regreso del Chase, esta carrera, la joya de la corona, cobra aún más importancia. Los buenos resultados aquí marcan la pauta para toda la temporada. Una victoria en Charlotte ya no es solo un trofeo. Es impulso. Es confianza. Es separación.

Cada vuelta importa. Cada llamada a boxes importa. Los pilotos salen de la Coca-Cola 600 sabiendo exactamente dónde se encuentran y con el escaso margen de error que tienen.

¿Cuándo llega The Chase a Charlotte?

La atención se centra de nuevo en la sede estadounidense de las carreras del 9 al 11 de octubre , un circuito de pruebas donde se definen las trayectorias del campeonato. La presión es real. La intensidad es mayor. Una carrera puede cambiarlo todo.

Con el formato Chase, que premia la consistencia y el rendimiento cuando más importa, Charlotte vuelve a ser el centro de atención del campeonato. Los pilotos no solo compiten entre sí. Compiten contra el reloj, los puntos y entre ellos por la oportunidad de llegar a Homestead con el título aún en la mira.

Aquí es donde las temporadas cambian. Aquí es donde los contendientes demuestran su lugar.

Con información de Charlotte Motor SpeedWay

