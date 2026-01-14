Más celebraciónes celebraciones por el Día de Martin Luther

Charlotte, NC.- Hay más celebraciones por el Día de Martin Luther King Jr. que puede agendar para compartir en familia.

1- Celebración del Día de Martin Luther King en la ciudad de Davidson el 19 de enero

La ciudad de Davidson llevará a cabo un evento del Día de MLK el lunes 19 de enero de 2026, en el auditorio del Ayuntamiento y Centro Comunitario de Davidson, en 251 South Street, Davidson, Carolina del Norte.

Es gratuito y abierto al público. Vuelva pronto para obtener detalles sobre el programa. Lee también: Día de Martin Luther King Jr. en el Gantt Center El evento generalmente incluye: Actuaciones musicales

Oradores invitados

Lecturas especiales

2- Clínica de béisbol gratuita del Día de MLK con la Fundación Knothole el 19 de enero

La Fundación Knothole está organizando una Clínica de Béisbol GRATUITA del Día de MLK para niños y niñas de 6 a 12 años el lunes 19 de enero de 2026, de 10:00 a. m. a 12:00 p. m.

Esta clínica especial, que se realizará en honor al Día del Dr. Martin Luther King Jr., se llevará a cabo en el Richard “Stick” Williams Dream Fields and Education Center, 7531 Tuckaseegee Road, Charlotte, Carolina del Norte.

La clínica brindará a los atletas jóvenes la oportunidad de aprender habilidades fundamentales del béisbol en un entorno divertido y alentador, mientras se celebra el legado de servicio, liderazgo e impacto comunitario del Dr. King.

Además de la instrucción en el campo, los participantes escucharán a oradores invitados durante toda la mañana, quienes ofrecerán mensajes de inspiración, perseverancia y la importancia de contribuir. La clínica está diseñada para ser inclusiva y acogedora para jugadores de todos los niveles. La lista de oradores invitados se anunciará en las redes sociales de Knothole en los próximos días.

Puede regístrarse aquí.

Día del Rev. Dr. Martin Luther King Jr. en Mooresville: Caminata por la Paz, programa y desayuno

Mooresville Arts & Events presenta un evento especial para el Día del Reverendo Dr. Martin Luther King Jr., » Misión Posible: Sueña en Grande», que se llevará a cabo el lunes 19 de enero de 2026 a las 9:00 a. m.