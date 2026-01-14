Gobierno de Trump pone fin al TPS de Somalia y lanza ofensiva total contra el fraude

Washington.- En un movimiento coordinado para reforzar la seguridad nacional y la integridad fiscal, la Administración Trump y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciaron medidas drásticas respecto al Estatus de Protección Temporal (TPS) y el fraude en programas de asistencia.

Al respecto, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció en un comunicado que la designación de TPS para Somalia terminará el 17 de marzo de 2026.

«Temporal significa temporal. Las condiciones en Somalia han mejorado», declaró la Secretaria Noem.

En este sentido, instó a los nacionales somalíes sin otro estatus legal a utilizar la aplicación CBP Home para reportar su salida, ofreciendo un incentivo de salida de $1.000 y un pasaje aéreo complementario.

Ofensiva contra el fraude

Por otro lado, es de mencionar, que el Presidente Trump en su visita a Michigan abordó el «Escándalo de Fraude Somalí en Minnesota», delineando nuevas directrices.

Detalló sobre creación de una fuerza de ataque legal para procesar a estafadores y funcionarios corruptos. Al mismo tiempo, enfatizó que se buscará revocar la ciudadanía de inmigrantes naturalizados condenados por defraudar a ciudadanos estadounidenses.

«Vamos a liberar a nuestro país de este flagelo cultural y la plaga de la corrupción», afirmó Trump.

