DHS arresta a indocumentados infiltrados en policía, escuelas y gobierno

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una serie de arrestos de alto perfil de migrantes indocumentados que ocupaban puestos de confianza en el gobierno y servicios públicos, violando las leyes federales de inmigración.

Así lo dieron a conocer en un comunicado, en donde detallaron que entre los detenidos está Rafael Andrés Rubio Bohorquez, ciudadano venezolano y empleado del Concejo de la Ciudad de Nueva York. Ingresó con visa de turista en 2017 y permaneció ilegalmente. Posee antecedentes penales por asalto.

Detenidos en Illinois y Iowa

De la misma manera, en Illinois lograron la detención de un hombre identificado como Radule Bojovic, nacional de Montenegro, quien trabajaba como oficial de policía juramentado en Hanover Park. Había excedido su visa de turista por más de una década.

Asimismo, señalaron que en Iowa lograron el arresto de otro hombre identificado como Ian Andre Roberts, de Guyana, arrestado mientras trabajaba como Superintendente de las Escuelas Públicas de Des Moines. Se le encontró en posesión de un arma de fuego cargada, $3,000 en efectivo y un cuchillo de caza. Tenía una orden final de deportación desde mayo de 2024.

Por último, la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin, indicó que «que un extranjero ilegal criminal trabaje en el gobierno es impactante. Bajo el Presidente Trump y la Secretaria Noem, Estados Unidos ya no es un refugio seguro para criminales».

