Departamento de Estado congela procesamiento de visas para 75 países

Foto: Cortesía X @StateDept
Maria Gabriela Perez

Washington.- El Departamento de Estado de EE. UU. ordenó una pausa indefinida en el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 naciones.

La información fue confirmada a través de la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una publicación en su cuenta en la red social X, haciendo mención en un reportaje, en el que indica la medida entrará en vigor el próximo 21 de enero.

«Estados Unidos congela el procesamiento de visas para 75 países, incluidos Somalia, Rusia e Irán», afirmó Leavitt.

Señalaron que la nueva medida busca frenar la entrada de solicitantes que se considere podrían depender de la asistencia gubernamental.

Además, el Departamento de Estado, señaló en su cuenta en la red social X «la congelación se mantendrá hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con la riqueza del pueblo estadounidense».

Según un memorando interno filtrado, los oficiales consulares tienen instrucciones de detener las emisiones mientras se realiza una reevaluación exhaustiva de los protocolos de investigación y antecedentes.

De la misma manera, detallaron que entre los países afectados figuran Somalia, Rusia, Irán, Brasil, Egipto, Nigeria y Afganistán.

Nuevos criterios de inadmisibilidad

En el reportaje señala que bajo las nuevas directrices, los cónsules deberán denegar visas basándose en una interpretación estricta de la ley de «carga pública».

Asimismo se evaluarán factores como: historial de uso de asistencia en efectivo o institucionalización. Además, el estado de salud y posible necesidad de cuidados médicos a largo plazo.

Además, indicaron que analizarán el dominio del idioma inglés, edad y solvencia financiera.

Por último, Tommy Piggott, portavoz del Departamento de Estado, declaró que «estamos utilizando nuestra autoridad para asegurar que los inmigrantes no exploten la generosidad del pueblo estadounidense”.

“La pausa se mantendrá hasta que garanticemos que los nuevos ingresos no dependerán del bienestar público», acotó.

