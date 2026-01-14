Departamento de Estado congela procesamiento de visas para 75 países

Washington.- El Departamento de Estado de EE. UU. ordenó una pausa indefinida en el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 naciones.

La información fue confirmada a través de la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una publicación en su cuenta en la red social X, haciendo mención en un reportaje, en el que indica la medida entrará en vigor el próximo 21 de enero.

US freezes all visa processing for 75 countries, including Somalia, Russia, Iranhttps://t.co/EAFsAcsATz — Karoline Leavitt (@PressSec) January 14, 2026

«Estados Unidos congela el procesamiento de visas para 75 países, incluidos Somalia, Rusia e Irán», afirmó Leavitt.

Señalaron que la nueva medida busca frenar la entrada de solicitantes que se considere podrían depender de la asistencia gubernamental.

Además, el Departamento de Estado, señaló en su cuenta en la red social X «la congelación se mantendrá hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con la riqueza del pueblo estadounidense».

The State Department will pause immigrant visa processing from 75 countries whose migrants take welfare from the American people at unacceptable rates. The freeze will remain active until the U.S. can ensure that new immigrants will not extract wealth from the American people. — Department of State (@StateDept) January 14, 2026

Según un memorando interno filtrado, los oficiales consulares tienen instrucciones de detener las emisiones mientras se realiza una reevaluación exhaustiva de los protocolos de investigación y antecedentes.

De la misma manera, detallaron que entre los países afectados figuran Somalia, Rusia, Irán, Brasil, Egipto, Nigeria y Afganistán.

The pause impacts dozens of countries – including Somalia, Haiti, Iran, and Eritrea – whose immigrants often become public charges on the United States upon arrival. We are working to ensure the generosity of the American people will no longer be abused. — Department of State (@StateDept) January 14, 2026

Ver más: Departamento de Estado anula más de 100 mil visas

Nuevos criterios de inadmisibilidad

En el reportaje señala que bajo las nuevas directrices, los cónsules deberán denegar visas basándose en una interpretación estricta de la ley de «carga pública».

Asimismo se evaluarán factores como: historial de uso de asistencia en efectivo o institucionalización. Además, el estado de salud y posible necesidad de cuidados médicos a largo plazo.

Además, indicaron que analizarán el dominio del idioma inglés, edad y solvencia financiera.

Por último, Tommy Piggott, portavoz del Departamento de Estado, declaró que «estamos utilizando nuestra autoridad para asegurar que los inmigrantes no exploten la generosidad del pueblo estadounidense”.

“La pausa se mantendrá hasta que garanticemos que los nuevos ingresos no dependerán del bienestar público», acotó.

Video: Fianzas a solicitantes de Visas