Confirman operativo contra reportero por filtración de datos del Pentágono

Washington.- La Fiscal General de los Estados Unidos, Pamela Bondi y el director del FBI, Kash Patel, confirmaron la ejecución de una orden de allanamiento en la residencia de un periodista del diario The Washington Post, como parte de una investigación criminal sobre la filtración ilegal de información de defensa nacional.

A través de sus redes sociales, indicaron que el operativo, solicitado por el Departamento de Guerra, se centró en la supuesta obtención y publicación de datos militares sensibles proporcionados por un contratista del Pentágono, quien ya se encuentra bajo custodia tras ser arrestado esta semana.

Bondi indicó en su cuenta X que «la Administración Trump no tolerará filtraciones ilegales que pongan en grave riesgo nuestra seguridad nacional y a nuestros hombres y mujeres en servicio. Estoy orgullosa de trabajar junto al Secretario Hegseth en este esfuerzo».

This past week, at the request of the Department of War, the Department of Justice and FBI executed a search warrant at the home of a Washington Post journalist who was obtaining and reporting classified and illegally leaked information from a Pentagon contractor. The leaker is… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 14, 2026

Reportes comprometían a los combatientes

Por su parte el director del FBI Kash Patel, señaló que «el individuo presuntamente obtenía reportes clasificados que comprometen a nuestros combatientes”.

“Dado que es una investigación en curso, no haremos más comentarios», acotó Patel.

This morning the @FBI and partners executed a search warrant of an individual at the Washington Post who was found to allegedly be obtaining and reporting classified, sensitive military information from a government contractor – endangering our warfighters and compromising… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) January 14, 2026

Por último, las autoridades enfatizaron que la publicación de este tipo de material no está amparada cuando pone en peligro la seguridad operativa de las Fuerzas Armadas.

