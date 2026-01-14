Confirma la liberación de Roland Carreño y otros periodistas en Venezuela

Caracas.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) conjuntamente con el Colegio Nacional de Periodistas han verificado la excarcelación de un grupo significativo de periodistas y trabajadores de medios que permanecían detenidos en Venezuela.

Es de mencionar que estas liberaciones ocurren casi una semana después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara medidas procesales a favor de los llamados «presos políticos».

#ACTUALIZACIÓN #BalanceSNTP | Hasta las 2:00 pm de este #14Ene hemos podido confirmar la excarcelación de 18 de periodistas y trabajadores de la prensa: 1- Ramón Centeno

2- Víctor Ugas

3- Leandro Palmar

4- Belises Cubillán

5- Carlos Marcano

6- Rafael García Márvez

7- Gabriel… pic.twitter.com/onyqDUwV6d — SNTP (@sntpvenezuela) January 14, 2026

Desde la mañana del miércoles 14 de enero se ha confirmado la libertad de figuras prominentes del periodismo venezolano, incluyendo a Roland Carreño, Nicmer Evans, Víctor Ugas, Carlos Julio Rojas y Ramón Centeno, este último con graves problemas de salud tras casi cuatro años de reclusión.

El locutor y activista político Roland Carreño acaba de ser excarcelado, luego de 17 meses en prisión. #InformarNoEsDelito #QueSeanTodos pic.twitter.com/oTziNi9uK2 — cnpven (@cnpven) January 14, 2026

De la misma manera, según el SNTP, al menos 24 trabajadores de la prensa estaban privados de libertad, muchos arrestados en el contexto post-electoral o durante protestas.

Confirmamos la excarcelación del director del portal informativo Punto de Corte, el politólogo Nícmer Evans, detenido en diciembre de 2015. #InformarNoEsDelito #QueSeanTodos pic.twitter.com/dmoLE8NhT8 — cnpven (@cnpven) January 14, 2026

Indicaron que las acusaciones comunes incluían «terrorismo», «incitación al odio» y «asociación para delinquir», cargos que los gremios denuncian como herramientas para criminalizar la labor informativa.

Ver más: Oposición venezolana denuncia «falsas liberaciones»

Otros comunicadores en libertad

Además de los mencionados, han sido excarcelados Leandro Palmar, Ángel Godoy, los esposos Nakary Ramos y Gianni González (detenidos por un reportaje sobre inseguridad), y Gabriel González, del equipo de prensa de María Corina Machado.

#AHORA | La primera foto de Ramón Centeno en libertad. Esta con su madre luego de 3 años, 11 meses y 13 días preso de manera injusta y arbitraria.

Está bien, contento, aunque con temas de salud por atender pic.twitter.com/dajHTBEHXU — SNTP (@sntpvenezuela) January 14, 2026

Por último, es de destacar que organizaciones como Foro Penal y la Plataforma Unitaria han señalado la opacidad del proceso, denunciando que las cifras oficiales no coinciden con las verificaciones independientes y que aún persisten detenciones arbitrarias sin debido proceso.

Video: Excarcelaciones de apenas el 1% de los presos políticos ha ocurrido en Venezuela