miércoles, enero 14, 2026
Confirma la liberación de Roland Carreño y otros periodistas en Venezuela

INTERNACIONALES
Confirma la liberación de Roland Carreño y otros periodistas en Venezuela
Maria Gabriela Perez

Caracas.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) conjuntamente con el Colegio Nacional de Periodistas han verificado la excarcelación de un grupo significativo de periodistas y trabajadores de medios que permanecían detenidos en Venezuela.

Es de mencionar que estas liberaciones ocurren casi una semana después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara medidas procesales a favor de los llamados «presos políticos».

Desde la mañana del miércoles 14 de enero se ha confirmado la libertad de figuras prominentes del periodismo venezolano, incluyendo a Roland Carreño, Nicmer Evans, Víctor Ugas, Carlos Julio Rojas y Ramón Centeno, este último con graves problemas de salud tras casi cuatro años de reclusión.

De la misma manera, según el SNTP, al menos 24 trabajadores de la prensa estaban privados de libertad, muchos arrestados en el contexto post-electoral o durante protestas.

Indicaron que las acusaciones comunes incluían «terrorismo», «incitación al odio» y «asociación para delinquir», cargos que los gremios denuncian como herramientas para criminalizar la labor informativa.

Otros comunicadores en libertad

Además de los mencionados, han sido excarcelados Leandro Palmar, Ángel Godoy, los esposos Nakary Ramos y Gianni González (detenidos por un reportaje sobre inseguridad), y Gabriel González, del equipo de prensa de María Corina Machado.

Por último, es de destacar que organizaciones como Foro Penal y la Plataforma Unitaria han señalado la opacidad del proceso, denunciando que las cifras oficiales no coinciden con las verificaciones independientes y que aún persisten detenciones arbitrarias sin debido proceso.

