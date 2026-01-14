Charlotte, NC.- Como resultado de esta investigación continua, los detectives identificaron a Jason Anthony Scott, de 18 años de edad, como sospechoso con relación a un accidente que dejó dos víctimas mortales y ocurrió en diciembre de 2025 en South Division. Obtuvieron órdenes de arresto.

El lunes 12 de enero, Scott fue arrestado por dos cargos de homicidio involuntario y agresión con un arma mortal que causó lesiones graves por su participación en este accidente.

Posteriormente a Scott lo llevaron a la custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg.

Los familiares más cercanos de la víctima fueron notificados de este arresto.

El hecho

El sábado 27 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 7:46 p.m., oficiales del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, el Departamento de Bomberos de Charlotte y la Agencia de Servicios Médicos de Emergencia de Mecklenburg (MEDIC) respondieron a la cuadra 7000 de Ardrey Kell Road en South Division a una colisión de dos vehículos que resultó en lesiones.

Al llegar, se localizó una camioneta Honda CR-V 2011 fuera de la carretera, a la derecha, con graves daños en el lado derecho. La conductora, Lorin Elizabeth Manley, se encontraba en el asiento del conductor, inconsciente. La pasajera trasera derecha, Gloria Jeane Manley, así como un menor de edad también estaban inconscientes. El menor fue trasladado al hospital con lesiones que ponían en peligro su vida por MEDIC. Lorin Manley y Gloria Manley fueron declaradas fallecidas en el lugar por MEDIC. Los agentes localizaron un BMW 335i 2013 en la carretera con graves daños en la parte delantera. El conductor, Jason Scott, sufrió lesiones graves y fue trasladado a un hospital cercano por MEDIC.

Se sospecha que la velocidad contribuyó a este accidente. Se le realizó una prueba de incapacidad a Scott y se determinó que no estaba incapacitado. No se sospecha que Lorin Manley esté incapacitada, pero el informe toxicológico está pendiente.

Esta es una investigación en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará más información a medida que se desarrolle. Cualquier testigo del accidente o cualquier persona que tenga información sobre él debe comunicarse con el detective D. Leung al 704-432-2169, ext. 6. También puede dejar información anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20251227-1946-00.

