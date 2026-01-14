Raleigh, NC.- El Comisionado de Seguros Mike Causey anunció que el Departamento de Seguros de Carolina del Norte ahorró o recuperó $142 millones para los habitantes de Carolina del Norte en 2025.

Los fondos recuperados incluyen aquellos provenientes de restitución de fraude de seguros, asistencia al consumidor, monitoreo del mercado y revisiones externas, donde los empleados del Departamento ayudaron a los consumidores a obtener los procedimientos médicos y medicamentos recetados que necesitaban.

Lee también: Comisionado Causey dio a conocer tarifas de seguro médico de la ACA para 2026

“Proteger a los consumidores es una prioridad máxima para mí y para los dedicados empleados del Departamento de Seguros”, dijo el Comisionado Causey.

El año pasado, el Departamento:

Ayudó a los habitantes de Carolina del Norte a obtener $65,9 millones en reclamaciones de pólizas de seguro de vida que se habían perdido.

Ayudó a los asegurados que enfrentaban obstáculos con sus compañías de seguros a recibir $25,9 millones después de que los expertos en consumo del DOI intervinieron.

Ayudó a más de 64.000 beneficiarios de Medicare, ahorrándoles $41.7 millones.

Se recuperaron $6.4 millones en gastos fraudulentos. El fraude de seguros cuesta a los estadounidenses $308.6 mil millones al año, según un estudio de 2022 realizado para la Coalición Contra el Fraude en Seguros. Los consumidores pueden denunciar cualquier sospecha de fraude de seguros llamando a la División de Investigaciones Criminales del Departamento. También pueden denunciar cualquier sospecha de fraude de seguros llamando a la División de Investigaciones Criminales del Departamento al 919-807-7940 o al número gratuito 888-680-7684 desde cualquier lugar de Carolina del Norte.

También pueden denunciar fraude en www.ncdoi.gov .

Anunció 380 arrestos a través de la División de Investigaciones Criminales, así como 199 condenas en 2025.

Ayudó a los habitantes de Carolina del Norte a quienes inicialmente se les negaron procedimientos médicos o medicamentos recetados necesarios a recibir $1.9 millones en revisiones o apelaciones a través del programa SmartNC. SmartNC ayuda a los pacientes con las apelaciones y establece revisiones externas independientes para dichos procedimientos y medicamentos.

Ayudó a los consumidores a recibir más de $336.000 a través de la División de Regulación del Mercado del Departamento, que monitorea rutinariamente la conducta de las compañías de seguros en Carolina del Norte.

“Al comenzar el año 2026, los empleados del Departamento seguirán esforzándose para garantizar que las compañías de seguros brinden los beneficios que merecen los consumidores de Carolina del Norte”.

Los consumidores que tengan preguntas sobre su seguro pueden visitar www.ncdoi.gov o llamar al Departamento sin cargo al 855-408-1212.

Video: Conduzca con cuidado y respete a los buses escolares