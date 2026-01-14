Acusan a hombre de 15 cargos por red de explotación infantil

Connecticut.- El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Connecticut, David X. Sullivan, y el FBI anunciaron la acusación formal contra un hombre por múltiples delitos de explotación infantil.

En un comunicado, identificaron al detenido como Sean Sayer, de 22 años, quien es residente de Naugatuck.

Explicaron que Sayer presuntamente contactó a menores a través de mensajes de texto y redes sociales, haciéndose pasar por usuarios de videojuegos populares como Fortnite.

De la misma manera, indicaron que se le acusa de intercambiar más de 1.300 mensajes con una víctima de 8 años en Oregón, exigiendo imágenes explícitas a cambio de jugar en línea.

Al menos 89 víctimas

Por otro lado, el comunicado detalló que la investigación forense de los dispositivos de Sayer reveló más de 5.000 videos y 1.000 imágenes de abuso sexual infantil. Hasta la fecha, se han identificado aproximadamente 89 víctimas menores de edad.

En este sentido, Sayer enfrenta cargos que incluyen producción, distribución y posesión de pornografía infantil, así como coerción de menores, con penas que podrían alcanzar la cadena perpetua. Actualmente se encuentra bajo monitoreo de ubicación y tiene prohibido el acceso a internet.

Por último, enfatizaron que el caso es parte de la iniciativa Project Safe Childhood del Departamento de Justicia.

