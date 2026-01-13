Oposición venezolana denuncia «falsas liberaciones»

Caracas.- La vocería oficial de los líderes venezolanos, María Corina Machado y Edmundo Gonzaléz Urrutia, denunciaron que el proceso de liberación de presos políticos anunciado por el gobierno interino venezolano no se está cumpliendo según lo prometido.

En un comunicado indicaron que a pesar de que el régimen informó sobre 116 excarcelaciones el lunes 12 de enero, para el mediodía de martes 13 de enero solo se han podido verificar 56 liberaciones, lo que representa menos del 5% del total de más de 1.000 detenidos por razones de conciencia.

De la misma manera, indicaron que las organizaciones denuncian la falta de transparencia: no existen listas oficiales ni notificaciones a familiares, quienes se mantienen en vigilia permanente frente a los centros de reclusión.

Las pocas liberaciones tienen medidas cautelares

Además, reportaron que las pocas liberaciones efectuadas incluyen medidas cautelares abusivas y no plenas libertades.

Asimismo, alertaron que la situación es crítica debido a las condiciones sanitarias en los penales. Se confirmó el fallecimiento de Edison José Torres Fernández (52 años) por falta de atención médica, convirtiéndose en el octavo preso político en morir bajo custodia del Estado desde julio de 2024.

En este sentido, los líderes venezolanos exigen la liberación inmediata, completa y verificable de todos los detenidos, advirtiendo que «no puede haber transición con presos políticos».

