Raleigh, NC.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte anunció un nuevo caso de sarampión en el condado Rutherford. Esto eleva a cinco el número total de casos de sarampión en Carolina del Norte desde finales de diciembre. Se ha notificado a todas las personas que pudieron haber estado expuestas. Para proteger la privacidad de las personas, no se divulgará información adicional sobre el caso.

El NCDHHS recomienda que todas las personas no vacunadas de un año de edad o más reciban la vacuna contra el sarampión para protegerse a sí mismas y a quienes las rodean.

“Con el aumento del riesgo de exposición al sarampión, la vacunación sigue siendo nuestra defensa más sólida y eficaz”, afirmó el Dr. Zack Moore, epidemiólogo estatal del NCDHHS. “El sarampión es altamente contagioso, pero también se puede prevenir. Instamos a quienes no estén completamente vacunados a que tomen medidas ahora para protegerse a sí mismos, a sus familias y a nuestra comunidad”.

Lee también: Más niños dan positivo por sarampión en NC

No se recomiendan pruebas de laboratorio a las personas expuestas, a menos que presenten síntomas de sarampión, como fiebre y sarpullido. Los síntomas del sarampión pueden aparecer entre siete y 21 días después de la exposición. Si presenta síntomas, comuníquese de inmediato con su departamento de salud local , limite la exposición a otras personas y llame con anticipación antes de acudir al médico o a urgencias para que se puedan tomar medidas para prevenir la exposición.

Los residentes de Carolina del Norte pueden contactar a su proveedor de atención médica o a su departamento de salud local para obtener más información sobre cómo obtener la vacuna y programar una cita. Los niños elegibles para el programa Vacunas para Niños pueden recibir la vacuna de un proveedor inscrito en dicho programa. La herramienta de verificación de inmunidad contra el sarampión del NCDHHS también está disponible para quienes no estén seguros de si necesitan protección adicional.

Sobre el sarampión

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, prevenible mediante vacunación, que se transmite por contacto directo entre personas y a través del aire. El virus puede sobrevivir hasta dos horas en el aire donde estuvo presente la persona infectada. Los síntomas del sarampión suelen comenzar entre 7 y 14 días después de la exposición, pero pueden aparecer hasta 21 días después, e incluyen:

Fiebre alta (puede alcanzar más de 104 grados)

Tos

Rinorrea

Ojos rojos y llorosos (conjuntivitis)

Pequeñas manchas blancas en las mejillas internas, las encías y el paladar (manchas de Koplik) dos o tres días después de que comienzan los síntomas.

Un sarpullido rojo, elevado y con manchas; generalmente comienza en la cara y se extiende al tronco, los brazos y las piernas entre tres y cinco días después de que comienzan los síntomas.

El sarampión también puede causar complicaciones, como diarrea, neumonía, encefalitis (inflamación del cerebro) y supresión del sistema inmunitario.

Ante el aumento del riesgo de propagación comunitaria, se insta a los padres a asegurarse de que sus hijos tengan al día todas sus vacunas infantiles, incluida la vacuna contra el sarampión. El 90 % de las personas no vacunadas que se exponen al sarampión se infectarán.

Lee también: Exposición al sarampión en Gaston County

No se identificó ninguna fuente de exposición en este caso, lo que indica que probablemente haya otros casos de sarampión no detectados en el estado. Todos los demás casos recientes de sarampión en Carolina del Norte estuvieron directamente relacionados con el brote de sarampión en curso en el condado Spartanburg , Carolina del Sur. Las autoridades sanitarias de Carolina del Sur anunciaron hoy 99 nuevos casos de sarampión en los últimos tres días relacionados con el brote.

En 2025, los CDC reportaron 2.144 casos confirmados de sarampión en Estados Unidos en 45 estados, 25 de ellos relacionados con viajeros internacionales. Además, los CDC reportaron 49 brotes en 2025, con el 88 % de los casos confirmados (1.884 de 2.144) asociados a un brote. El 93 % de estos casos correspondieron a personas no vacunadas.

Para obtener más información sobre el sarampión y la vacuna MMR, visite dph.ncdhhs.gov/measles.