Minnesota demanda a la administración Trump por «asedio» de ICE

Mineápolis.- El estado de Minnesota, junto con las ciudades de Mineápolis y Saint Paul, demandaron al gobierno de Donald Trump, exigiendo el cese inmediato de las operaciones federales de inmigración que han militarizado la región y resultado en la muerte de una residente.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la querella surge como respuesta a la operación «Metro Surge», desplegada desde diciembre por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Según los demandantes, esta ofensiva ha instaurado un «clima de terror» mediante el uso de agentes enmascarados y armados que realizan detenciones en espacios protegidos como escuelas y hospitales.

De la misma manera, denunciaron que la tensión alcanzó su punto crítico el 7 de enero con la muerte de Renee Nicole Good, de 37 años, abatida por disparos de un agente federal.

Califican a los agentes federales como “matones”

Por otro lado, durante una rueda de prensa, el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, afirmó que «nos enfrentamos a matones», refiriéndose a los agentes federales de migración.

De la misma manera, Frey denunció que la policía local está recibiendo reportes de ciudadanos estadounidenses siendo sacados de las calles por agentes sin distintivos, calificando los hechos de inconstitucionales.

En este sentido, los demandantes sostienen que la operación busca «castigar a oponentes políticos» y provocar angustia emocional deliberada en la comunidad.

Por último, el Departamento de Seguridad Nacional defiende la operación afirmando sobre más de 2.000 detenciones.

