Los Panthers firman 15 contratos futuros

El grupo incluye al safety Demani Richardson , quien fue titular en cuatro partidos la temporada pasada y el partido contra los Rams este año, y al linebacker Mapalo Mwansa , el nativo inglés que llegó aquí como parte del programa International Player Pathway de la liga.

Lee también: Los Panthers celebran su participación en los playoffs

También firmaron a tres jugadores que no habían estado aquí anteriormente, incluido el apoyador Jared Bartlett , el esquinero Tyrek Funderburk y el guardia Joshua Gray .

Bartlett, un novato no reclutado de Cincinnati, pasó la mayor parte del año pasado en el equipo de prácticas de los Cardinals, pero participó en dos partidos. Funderburk, quien creció en Indian Trail, Carolina del Norte, y estudió en Appalachian State, jugó 13 partidos con los Buccaneers en 2024 y formó parte del equipo de prácticas de los Vikings el año pasado. Gray, de Oregon State, formó parte del equipo de prácticas de los Falcons el año pasado.

Esta fue la época del año en que firmaron al receptor abierto Brycen Tremayne hace un año, y se convirtió en un valioso contribuyente en los equipos especiales y la ofensiva durante toda la temporada. Lista de jugadores

La lista completa de jugadores fichados el lunes incluye:

G Ja’Tyre Carter

G Saahdiq Charles

WR Dan Chisena

RB Montrell Johnson

OLB Jamil Muhammad

LB Maz Mwansa Lee también: Panthers y Buccaneers definirán la división en un duelo decisivo el próximo sábado TE Bryce Pierre

WR Ja’seem Reed

S Demani Richardson

WR Ainias Smith

RB Anthony Tyus

LB Jacoby Windmon

LB Jared Bartlett

CB Tyrek Funderburk

G Joshua Gray