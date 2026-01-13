Los Panthers firman 15 contratos futuros

Charlotte, NC.- Los Panthers hicieron sus primeras incorporaciones de la temporada baja, firmando a 15 jugadores con contratos futuros para la próxima temporada.
Del grupo, 12 fueron miembros del equipo de práctica esta temporada, por lo que son jugadores reconocidos por el cuerpo técnico.
El grupo incluye al safety Demani Richardson , quien fue titular en cuatro partidos la temporada pasada y el partido contra los Rams este año, y al linebacker Mapalo Mwansa , el nativo inglés que llegó aquí como parte del programa International Player Pathway de la liga.
También firmaron a tres jugadores que no habían estado aquí anteriormente, incluido el apoyador Jared Bartlett , el esquinero Tyrek Funderburk y el guardia Joshua Gray .
Bartlett, un novato no reclutado de Cincinnati, pasó la mayor parte del año pasado en el equipo de prácticas de los Cardinals, pero participó en dos partidos. Funderburk, quien creció en Indian Trail, Carolina del Norte, y estudió en Appalachian State, jugó 13 partidos con los Buccaneers en 2024 y formó parte del equipo de prácticas de los Vikings el año pasado. Gray, de Oregon State, formó parte del equipo de prácticas de los Falcons el año pasado.
Esta fue la época del año en que firmaron al receptor abierto Brycen Tremayne hace un año, y se convirtió en un valioso contribuyente en los equipos especiales y la ofensiva durante toda la temporada.
Lista de jugadores
La lista completa de jugadores fichados el lunes incluye:
- G Ja’Tyre Carter
- G Saahdiq Charles
- WR Dan Chisena
- RB Montrell Johnson
- OLB Jamil Muhammad
- LB Maz Mwansa
- TE Bryce Pierre
- WR Ja’seem Reed
- S Demani Richardson
- WR Ainias Smith
- RB Anthony Tyus
- LB Jacoby Windmon
- LB Jared Bartlett
- CB Tyrek Funderburk
- G Joshua Gray
Con información de Panthers
