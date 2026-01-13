Imputan a presunto miembro del TDA por atacar a federales

Portland.- El Departamento de Justicia anunció cargos criminales contra un migrante indocumentado de nacionalidad venezolana, por presuntamente agredir a agentes federales en Oregón

En un comunicado, detallaron que el detenido fue identificado como Luis Nino-Moncada, quien es supuestamente asociado conocido de la organización criminal Tren de Aragua (TDA).

Explicaron que el incidente ocurrió durante un operativo en el área de Portland, cuando el acusado embistió repetidamente un vehículo de la Patrulla Fronteriza con su automóvil para evitar ser detenido.

De la misma manera, Nino-Moncada, quien tenía una orden de deportación vigente desde 2024, se encontraba en compañía de una mujer vinculada a una red de prostitución del TDA.

Enfrenta cargos por asalto agravado

Además, según la denuncia, el acusado causó daños significativos a la propiedad federal y puso en riesgo la vida de los agentes al usar su vehículo como un arma peligrosa antes de huir de la escena.

«Cualquiera que cruce la línea roja de agredir a las fuerzas del orden se enfrentará a toda la fuerza de este Departamento», declaró la fiscal general Pamela Bondi.

Asimismo, afirmó que «este hombre, un extranjero ilegal con vínculos con una organización terrorista extranjera, nunca debió haber estado en nuestro país».

Por último, indicaron que Nino-Moncada enfrenta cargos por asalto agravado y depredación de propiedad federal.

