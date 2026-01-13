Gobierno de Trump declara victoria sobre la inflación

Washington.- La Casa Blanca anunció que los nuevos datos económicos publicados confirman que la administración del presidente Donald Trump ha logrado controlar la inflación, superando las expectativas de los analistas.

En un comunicado, detallaron que según el último reporte, la inflación general se sitúa en un 2.4%, una cifra significativamente menor al 3% heredado de la administración anterior, mientras que los salarios de los trabajadores estadounidenses registran un aumento real.

Al respecto, la Secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, destacó que las políticas de aranceles, recortes de impuestos y desregulación han posicionado a la economía para un auge en 2026.

«Los expertos continúan equivocándose mes tras mes. El Presidente Trump ha derrotado la crisis de inflación», afirmó Leavitt.

President Trump's key policies, tariffs, tax cuts, immigration enforcement, and deregulation, are producing MAJOR results: 📉Low inflation

💸Real wages rising

🇺🇸Productivity surging A strong foundation—with more work to do. 🇺🇸 pic.twitter.com/NtJ1wpZ8Me — The White House (@WhiteHouse) January 13, 2026

Destacan el aumento del sector privado

Por otro lado, el informe detalla que los ingresos semanales del sector privado están en camino de aumentar un 4% este año, superando la tasa de inflación y devolviendo poder adquisitivo a las familias.

Ver más: Gobierno de Trump logra reducir la inflación a menos de la mitad en su primer año

Explicaron que sectores clave como la minería, la construcción y la manufactura verán aumentos anuales de entre $1.300 y $2.200 dólares.

Por último, indicaron que se reporta una caída en los precios de los vehículos, impulsando el mejor año de ventas para las automotrices desde 2019.

Video: Familias hispanas celebraron el Día de Reyes en el Mint Museum Randolph