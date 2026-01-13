FAA anuncia restricciones de vuelo por Super Bowl LX

San Francisco.- La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una alerta prioritaria dirigida a todos los pilotos de aviación general que planeen operar en el área de la Bahía de San Francisco entre el 4 y el 10 de febrero de 2026.

En un comunicado, detallaron que la agencia insta a la comunidad aeronáutica a familiarizarse con los procedimientos especiales de tráfico aéreo vigentes durante la semana del Super Bowl LX.

Explicaron que para garantizar la seguridad y fluidez del tráfico, la FAA ha activado un programa de reservas de estacionamiento de aeronaves que estará en efecto del 4 al 9 de febrero.

Enfatizaron que los pilotos deben contactar a los Operadores de Base Fija (FBO) en aeropuertos como SFO, OAK, SJC y otros aeródromos locales para asegurar su espacio.

Asimismo, la agencia recomienda a los pilotos consultar la serie de videos «From the Flight Deck», disponibles en su sitio web, los cuales muestran imágenes reales de aproximación y diagramas de pistas para identificar puntos críticos de seguridad en los aeropuertos de la zona.

Restricciones Temporales de Vuelo (TFR)

Por otro lado, la FAA implementará una Restricción Temporal de Vuelo (TFR) centrada en el Levi’s Stadium en Santa Clara, específica para el día del partido, el domingo 8 de febrero de 2026. La restricción estará activa desde las 2:30 p.m. hasta las 8:30 p.m. hora local.

Detallaron que el área restringida constará de un anillo exterior de 30 millas náuticas y un núcleo interno de 10 millas náuticas altamente restrictivo.

Por último, recordaron al público que el evento es una «Zona No Drones» (No Drone Zone); cualquier operación de aeronaves no tripuladas está prohibida antes, durante y después del juego por razones de Seguridad Nacional.

