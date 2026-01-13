Departamento de Estado anula más de 100 mil visas

Washington.- El Departamento de Estado confirmó la revocación masiva de visados a extranjeros con antecedentes policiales, en donde enfatizó que han anulado más de 100 mil visas.

A través de sus redes sociales, detallaron que en la administración de Donald Trump se han cancelado aproximadamente 8.000 visas de estudiantes y 2.500 visas de talento especializado.

“Seguiremos deportando a estos matones para mantener a Estados Unidos seguro”, detalló el Departamento de Estado.

🚨BREAKING: The State Department has now revoked over 100,000 visas, including some 8,000 student visas and 2,500 specialized visas for individuals who had encounters with U.S. law enforcement for criminal activity. We will continue to deport these thugs to keep America safe. pic.twitter.com/wuHVltw1bV — Department of State (@StateDept) January 12, 2026

Retiran visas a migrantes con antecedentes policiales

De la misma manera, Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, señaló en su red social X que la medida afecta a extranjeros acusados o condenados por delitos como agresión, robo o conducción bajo efectos del alcohol, bajo la premisa de mantener la seguridad nacional.

In less than one year, the Trump administration has revoked over 100,000 visas. That includes revoked visas from thousands of foreign nationals charged or convicted with crimes, including assault, theft, and driving under the influence.https://t.co/hO4NmbGDLq — Tommy Pigott (@StateDeputySpox) January 12, 2026

Por otro lado, a través de varios medios de comunicación se conoció que durante el año 2024, solamente fueron revocadas unas 40.000 visas.

Sin embargo, en la segunda administración de Donald Trump, tras las medidas migratorias implementadas, se ha reducido drásticamente la emisión de vidas para extranjeros.

