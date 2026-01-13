martes, enero 13, 2026
Modified date:

Departamento de Estado anula más de 100 mil visas

INMIGRACIÓN
Maria Gabriela Perez

Washington.- El Departamento de Estado confirmó la revocación masiva de visados a extranjeros con antecedentes policiales, en donde enfatizó que han anulado más de 100 mil visas.

A través de sus redes sociales, detallaron que en la administración de Donald Trump se han cancelado aproximadamente 8.000 visas de estudiantes y 2.500 visas de talento especializado.

“Seguiremos deportando a estos matones para mantener a Estados Unidos seguro”, detalló el Departamento de Estado.

Retiran visas a migrantes con antecedentes policiales

De la misma manera, Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, señaló en su red social X que la medida afecta a extranjeros acusados o condenados por delitos como agresión, robo o conducción bajo efectos del alcohol, bajo la premisa de mantener la seguridad nacional.

Por otro lado, a través de varios medios de comunicación se conoció que durante el año 2024, solamente fueron revocadas unas 40.000 visas.

Sin embargo, en la segunda administración de Donald Trump, tras las medidas migratorias implementadas, se ha reducido drásticamente la emisión de vidas para extranjeros.

