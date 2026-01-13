Charlotte, NC.- Charlotte se prepara para el estreno de The Changebaker, un cortometraje documental que relata la historia de Manolo Betancur, inmigrante colombiano y fundador de Manolo’s Bakery. El evento tendrá lugar el 17 de enero de 2026 a las 7:00 p. m., con apertura del vestíbulo a las 6:00 p. m. Las entradas ya están sold out.

El filme introduce al público en el recorrido personal y profesional de Betancur, quien llegó a Estados Unidos tras escapar de la violencia de la guerra en Colombia. Con esfuerzo, disciplina y una vocación centrada en servir, logró reconstruir su vida en Charlotte y fundar una panadería que trascendió el concepto tradicional de negocio. Manolo’s Bakery se consolidó como un espacio que promueve el activismo, la integración cultural y el apoyo comunitario, mientras exhibe con orgullo el mensaje: “Hecho en Estados Unidos por las manos de inmigrantes”.

La producción audiovisual no solo documenta el crecimiento de una empresa familiar, sino también la visión de un inmigrante que encontró en la gastronomía una forma de construir puentes y oportunidades. La panadería de Betancur se convirtió en punto de encuentro para organizaciones, artistas y vecinos que buscan impulsar causas sociales, promover valores de solidaridad y defender los aportes de la comunidad inmigrante.

El estreno en Charlotte ofrecerá una programación especial con presentaciones culturales antes y después de la proyección. La agrupación de danza El Alma de la Luna abrirá la velada con una pieza artística vinculada al tema del arraigo y la identidad. Luego, la banda ÚltimaNota brindará una presentación musical que refuerza la atmósfera multicultural del evento.

Tras la proyección del documental, el público podrá participar en una conversación con Manolo Betancur y el director del filme, Courtney Dixon. Este espacio permitirá profundizar en el proceso de producción, en la historia real detrás de la película y en las motivaciones que dieron origen al proyecto.

Organizadores y asistentes anticipan una noche que celebra el poder del arte y la capacidad transformadora de las historias personales. The Changebaker destaca la resiliencia de la comunidad inmigrante y su impacto en la ciudad, al tiempo que resalta la importancia de crear plataformas que permitan escuchar nuevas voces dentro del panorama cultural de Charlotte.

