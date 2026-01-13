Autoridades buscan a joven acusado de allanamiento armado

New Bern, NC.- Las autoridades del condado Craven buscan a un hombre de 25 años identificado como Marsavix Tollie McCoy Frazier, luego de un incidente reportado el 12 de enero de 2026 en la zona de George Road, en Havelock, NC. El caso genera preocupación en la comunidad por los detalles del hecho y por la peligrosidad del sospechoso.

Según información oficial, la Oficina del Sheriff del Condado Craven recibió una alerta de un residente que denunció un allanamiento en su vivienda. El reporte describe que un hombre pateó la puerta principal de la casa y entró de manera abrupta con un cuchillo en la mano. El propietario se encontraba dentro del inmueble en el momento de la irrupción.

El perro del dueño se colocó entre el intruso y la víctima para intentar frenar el avance del sujeto. El sospechoso reaccionó golpeando al animal en la cara, situación que generó indignación entre los vecinos cuando se conoció el relato. Tras el ataque, el hombre salió del domicilio y escapó de la escena.

Los investigadores reunieron testimonios, evidencias físicas y detalles del reporte inicial, lo que permitió identificar al presunto responsable como Marsavix Tollie McCoy Frazier, residente de George Road, en Havelock. El caso continúa abierto y el sospechoso permanece prófugo.

La Oficina del Sheriff informó que Frazier enfrenta varios cargos, incluyendo allanamiento de morada con intención de aterrorizar, asalto con un arma mortal, allanamiento en segundo grado, crueldad contra animales y daño a bienes raíces. Los oficiales consideran que el sospechoso podría representar riesgo para la comunidad y mantienen un despliegue activo para dar con su ubicación.

El departamento local solicita apoyo ciudadano para avanzar en la búsqueda. Las personas que tengan información sobre el paradero de Marsavix Frazier pueden comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado Craven al (252) 636-6620 o con Craven County Communications al (252) 633-2357. Los residentes que prefieran mantener su identidad en reserva pueden usar la aplicación Craven County Crime Stoppers mediante p3tips.com/986 para enviar reportes de manera anónima.

Las autoridades también recomiendan a la población mantenerse atenta y reportar cualquier actividad sospechosa en los alrededores. El caso sigue en desarrollo y podría actualizarse en las próximas horas según avance la investigación oficial.

