Siguen las liberaciones de presos políticos en Venezuela

Caracas – El gobierno interino de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario anunció la excarcelación de 116 presos políticos en las últimas horas.

Sin embargo, la organización no gubernamental Foro Penal, a través de su director vicepresidente Gonzalo Himiob, ha reportado la verificación independiente de 24 de estas liberaciones hasta la mañana del lunes 12 de enero. Mientras que la ONG Justicia Encuentro y Perdón indicó que han logrado confirmar 53 excarcelaciones de presos por razones políticas tras el anuncio realizado por las autoridades.

#12E Una de las primeras imágenes de algunas de las mujeres que estaban arbitrariamente detenidas en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas "La Crisálida", ubicado en Los Teques Caracas, que fueron excarceladas esta madrugada. Seguimos#LiberenATodosLosPresosPoliticos… pic.twitter.com/upT4nJTYvH — Foro Penal (@ForoPenal) January 12, 2026

En el comunicado oficial del ministerio informó que estas medidas son resultado de un «trabajo articulado con los órganos que integran el Sistema de Justicia». Según el documento, estas 116 nuevas excarcelaciones se suman a otras 187 otorgadas durante el mes de diciembre de 2025.

El texto oficial detalla que los beneficiados son personas privadas de libertad por hechos asociados a «alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación». Asimismo, el gobierno señaló que este proceso se mantiene bajo la dirección de la «presidenta encargada Delcy Eloína Rodríguez Gómez», dando continuidad a una revisión de causas iniciada por Nicolás Maduro.

ONG realizan las verificaciones correspondientes

Por su parte, Gonzalo Himiob Santomé, en sus redes sociales, señaló que “además de las 24 excarcelaciones ya confirmadas (a las que hay que agregar las 17 previamente verificadas) en este momento estamos confirmando otras excarcelaciones que también habrían ocurrido esta madrugada”.

#12Ene 6:23 a.m. Además de las 24 excarcelaciones ya confirmadas (a las que hay que agregar las 17 previamente verificadas) en este momento estamos confirmando otras excarcelaciones que también habrían ocurrido esta madrugada. Información en breve. @ForoPenal — Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) January 12, 2026

Mientras que la ONG Justicia Encuentro y Perdón, indicó en X que “no obstante, es importante precisar que, de las 116 excarcelaciones anunciadas oficialmente, solo hemos comunicado aquellas que han podido ser debidamente verificadas, en coherencia con nuestro compromiso de ofrecer información responsable y sustentada en hechos confirmados”.

ATENCIÓN | 8:20 a. m. Hemos logrado confirmar 53 excarcelaciones de presos por razones políticas tras el anuncio realizado por las autoridades. Celebramos profundamente cada reencuentro en libertad, así como la alegría de las personas liberadas y de sus familias, con la esperanza… — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) January 12, 2026

