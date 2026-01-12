Sentencian a hombre por operar red global de crueldad animal

Washington – El Departamento de Justicia de Estados Unidos, anunció la sentencia de un estadounidense a 30 meses de prisión federal por su participación en una conspiración global dedicada a la creación y distribución de videos de «aplastamiento animal» (animal crush videos), los cuales representaban actos de extrema violencia y abuso sexual contra animales.

En un comunicado identificaron al detenido como Garrett Fitzgerald, quien era residente de Scituate, Massachusetts.

Explicaron que la sentencia, anunciada por la División de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Departamento de Justicia, incluye además tres años de libertad supervisada y 100 horas de servicio comunitario. Fitzgerald se había declarado culpable previamente de conspirar para producir este material ilícito.

Una red global de sadismo

Según documentos judiciales, Fitzgerald formaba parte de una red que operaba a través de chats encriptados junto a otros conspiradores, identificados como Ronald Bedra y Robert Berndt.

CASE UPDATE from @FBICincinnati: As part of an ongoing #FBI and U.S. Fish and Wildlife Service investigation into online groups creating and sharing videos of extreme violence and sexual abuse against animals, a Massachusetts man has been sentenced to 30 months in prison. Read… pic.twitter.com/e9BNbJPe3t — FBI (@FBI) January 12, 2026

Precisaron que el grupo enviaba dinero a individuos en Indonesia para dirigir la filmación de torturas violentas contra macacos, tanto crías como adultos. Posteriormente, estos videos sádicos eran distribuidos entre los miembros del grupo y en internet.

Además, detallaron que en esta condena se suma a las acciones recientes contra otros miembros de la red, entre ellos Robert Berndt, quien fue sentenciado el mes pasado a 38 meses de prisión. Además, de Ronald Bedra, quien fue sentenciado previamente a 54 meses de prisión.

Por último, el caso fue investigado conjuntamente por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. (USFWS) y el FBI, con el procesamiento a cargo de la Sección de Delitos Ambientales y la Fiscalía del Distrito Sur de Ohio. Las autoridades reiteraron su compromiso de perseguir y desmantelar redes que lucren con la crueldad animal extrema.

