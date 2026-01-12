Papa León XIV recibe a María Corina Machado en el Vaticano

Ciudad Del Vaticano – La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó el lunes 12 de enero que el Papa León XIV sostuvo un encuentro privado con María Corina Machado, líder venezolana y galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la reunión fue incluida en la agenda oficial del Pontífice, aunque, siguiendo el protocolo habitual del Vaticano, no se divulgaron detalles específicos sobre los temas abordados durante la conversación.

Asimismo, la opositora después del encuentro señaló que “hoy tuve la bendición y el honor de poder compartir con su Santidad y expresarle nuestro agradecimiento por su seguimiento sobre lo que sucede en nuestro país».

«Le transmití también la fuerza del pueblo venezolano que se mantiene firme y en oración por la libertad de Venezuela, y le pedí interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos”, comentó Machado.

Por su parte, el líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia afirmó en sus redes sociales que “recuerdo bien la última reunión de venezolanos en el Vaticano, después de ella, muchas cosas cambiaron”.

María Corina pide al Papa interceder por la liberación de los presos políticos y la transición en Venezuela (ROMA. 12/01/2026) El Papa León XIV recibió este lunes a María Corina Machado en la Santa Sede, en El Vaticano. Durante la audiencia privada, la líder venezolana pidió al… pic.twitter.com/TBxYpHyR6r — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) January 12, 2026

“Este es un mensaje muy importante para los venezolanos”, destacó el opositor.

Recuerdo bien la última reunión de venezolanos en el Vaticano, después de ella, muchas cosas cambiaron. Este es un mensaje muy importante para los venezolanos. pic.twitter.com/rTD5BpbY7y — Edmundo González (@EdmundoGU) January 12, 2026

Llamado al respeto de la soberanía popular

Por otro lado, medios de comunicación destacaron que este encuentro se produce apenas unos días después de que el Sumo Pontífice, hiciera un firme llamado a respetar la voluntad expresada por el pueblo venezolano.

En esa ocasión, León XIV instó a la búsqueda de salidas pacíficas a la crisis, subrayando la necesidad de dejar de lado los «intereses partidistas» en favor del bien común.

