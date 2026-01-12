Murió migrante mexicano bajo custodia de la Patrulla Fronteriza

Texas.- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirmó el lunes 12 de enero el fallecimiento de un ciudadano mexicano que se encontraba bajo custodia de agentes de la Patrulla Fronteriza, tras presentar un cuadro médico crítico que incluyó paro cardíaco y sepsis.

En un comunicado, detallaron que los hechos comenzaron cuando agentes asignados a la Estación de Del Rio detuvieron al individuo aproximadamente a cuatro millas al oeste de la ciudad, cerca del Río Grande. En el momento de su aprehensión, el hombre, que se encontraba sentado en una silla, informó a los agentes que tenía dificultades para respirar, así como dolor en el pecho y el brazo izquierdo.

Indicaron que siguiendo los protocolos de emergencia, los agentes trasladaron al detenido al Centro Médico Regional de Val Verde (VVRMC), donde ingresó a las 6:00 p.m. El personal médico determinó que el hombre estaba sufriendo un ataque cardíaco activo, logrando estabilizarlo inicialmente.

De la misma manera, señalaron que debido a la gravedad de su condición, en la madrugada del 26 de diciembre de 2025, se ordenó su traslado aéreo al Hospital Metodista Metropolitano en San Antonio para recibir cuidados avanzados. A su llegada a la 1:31 a.m., fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), sedado e intubado. Los informes médicos indicaron que el paciente sufría de sepsis y niveles bajos de potasio.

El comunicado indicó que a pesar de los esfuerzos del personal hospitalario, el hombre sufrió dos paros cardíacos posteriores. Tras ser reanimado del primero a las 3:02 a.m., su condición se mantuvo inestable y falleció tras un segundo episodio cardíaco a las 7:19 a.m.

Investigación en curso

Tras el fallecimiento del migrante, el Médico Forense del Condado Bexar tomó custodia del cuerpo e informó a la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR) de CBP que no se realizaría una autopsia.

Por último, señalaron que la OPR está revisando el incidente y ha notificado a la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional.

