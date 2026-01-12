Gasolina e hipotecas alcanzan mínimos históricos

Washington. – El gobierno de Donald Trump destacó el lunes 12 de enero el impacto positivo de su agenda económica al inicio de 2026, reportando un alivio tangible para las familias estadounidenses gracias a la caída de los precios del combustible a mínimos de cinco años y una reducción drástica en las tasas hipotecarias.

Así lo dio a conocer la Casa Blanca en un comunicado, en donde detalló que impulsando las políticas de dominio energético, los precios de la gasolina han alcanzado sus niveles más bajos desde 2021, registrando siete semanas consecutivas de descenso en el promedio nacional.

Según datos de GasBuddy, el precio promedio del galón de gasolina regular se sitúa:

Por debajo de $3.00 en 43 estados.

en 43 estados. Por debajo de $2.75 en 30 estados.

en 30 estados. En o por debajo de $2.50 en 17 estados.

De la misma manera, señalaron que incluso por debajo de $2.00 en estaciones seleccionadas de al menos 19 estados.

La Casa Blanca, señaló que se proyecta que este descenso permita a los conductores gastar $11 mil millones menos en gasolina en 2026 en comparación con 2025, llevando el gasto en combustible como porcentaje del ingreso disponible a su punto más bajo en dos décadas.

Vivienda más accesible

Por otro lado, destacaron que paralelamente, la tasa de interés promedio para hipotecas fijas a 30 años cayó a su nivel más bajo en casi tres años, con una reducción de más del 1% en los últimos doce meses.

Resaltaron que esto ha llevado los pagos mensuales de vivienda a su punto más bajo en más de dos años. Asimismo, los alquileres han disminuido durante cinco meses consecutivos.

Por último, la Casa Blanca atribuye estos avances a acciones ejecutivas agresivas, incluyendo la orden de compra de $200 mil millones en valores respaldados por hipotecas a través de Fannie Mae y Freddie Mac para reducir los costos de préstamo, y las medidas para prohibir que grandes inversores institucionales adquieran viviendas unifamiliares, priorizando así el acceso a la propiedad para los ciudadanos comunes.

