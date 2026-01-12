DHS lanza oficina de drones y protege Mundial 2026

lunes, enero 12, 2026
DHS lanza oficina de drones y protege el Mundial 2026

Maria Gabriela Perez

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el lunes 12 de enero el lanzamiento de una nueva oficina dedicada exclusivamente a la adquisición y despliegue rápido de tecnologías de drones y sistemas contra-drones (C-UAS).

Así lo dieron a conocer en un comunicado, en el que se detalla que esta iniciativa marca un paso decisivo en la restauración de la soberanía del espacio aéreo estadounidense, establecida como una prioridad máxima por la Administración Trump.

Explicaron que la nueva Oficina Ejecutiva del Programa para Sistemas de Aeronaves No Tripuladas supervisará inversiones estratégicas diseñadas para superar las amenazas y tácticas en constante evolución de actores maliciosos que explotan estas tecnologías.

Inversión inmediata para eventos históricos

Asimismo, señalaron que la Oficina ya ha comenzado sus operaciones y esta semana finalizará una inversión de $115 millones en tecnologías contra-drones.

Destacaron además que estos recursos serán críticos para asegurar las sedes de las celebraciones de «America250» (el 250º aniversario de la independencia) y los estadios de la Copa Mundial de la FIFA 2026, subrayando la responsabilidad histórica de proteger los eventos masivos de este año.

Al respecto, la secretaria del DHS, señaló que «los drones representan la nueva frontera de la superioridad aérea estadounidense. Bajo el presidente Trump, estamos entrando en una nueva era para defender nuestra superioridad aérea, proteger nuestras fronteras y el interior de los Estados Unidos».

«Esto nos ayudará a continuar asegurando la frontera y paralizar a los cárteles, proteger nuestra infraestructura y mantener a los estadounidenses seguros mientras asisten a las festividades», acotó.

