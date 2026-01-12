Cuba rechaza ultimátum y exige respeto a su soberanía

La Habana.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, condicionó el lunes 12 de enero cualquier avance en las relaciones bilaterales con Estados Unidos al respeto del Derecho Internacional, desestimando la «hostilidad» y la «coerción económica».

Estas afirmaciones surgen en un contexto de alta tensión, tras un ultimátum lanzado por Donald Trump respecto a la alianza de la isla con Venezuela.

No existen conversaciones con el gobierno de EE.UU, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio. 1/6 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 12, 2026

A través de sus redes sociales, Díaz-Canel enfatizó que, para que los vínculos entre ambas naciones progresen, deben cimentarse en la igualdad soberana y el respeto mutuo, alejándose de las políticas de amenaza.

El origen y extremo endurecimiento del bloqueo no tienen relación con los cubanos residentes en EE.UU, empujados allí por esa política fallida y por los privilegios de la Ley de Ajuste Cubano. 4/6 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 12, 2026

De la misma manera, el mandatario aseguró que «existen acuerdos migratorios bilaterales en vigor que Cuba cumple escrupulosamente».

El presidente cubano señaló que el flujo migratorio actual no es responsabilidad de la isla, sino consecuencia del «extremo endurecimiento del bloqueo» y de los privilegios otorgados por la Ley de Ajuste Cubano, a la que calificó como una política fallida que empuja a los ciudadanos a emigrar.

Asimismo, aclaró el estado actual de los canales diplomáticos, en donde señaló que «no existen conversaciones con el gobierno de EE.UU., salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio». Aunque reiteró su disposición histórica a un diálogo serio con cualquier administración estadounidense.

El ultimátum de Trump: Petróleo y seguridad

Es de mencionar, que las declaraciones desde La Habana contrastan con el severo mensaje emitido por Donald Trump, quien advirtió el fin de semana que el flujo de recursos hacia la isla se detendrá por completo.

Trump vinculó directamente la economía cubana con la situación en Venezuela, afirmando que Cuba ha subsistido gracias al petróleo y dinero venezolano a cambio de servicios de seguridad.

“…THERE WILL BE NO MORE OIL OR MONEY GOING TO CUBA – ZERO! I strongly suggest they make a deal, BEFORE IT IS TOO LATE. Thank you for your attention to this matter.”- President Donald J. Trump pic.twitter.com/bHEIysJ7q1 — The White House (@WhiteHouse) January 11, 2026

El mensaje de Trump concluyó con una advertencia directa al gobierno cubano. «No habrá más petróleo ni dinero yendo a Cuba: ¡CERO! Sugiero encarecidamente que hagan un trato, antes de que sea demasiado tarde».

