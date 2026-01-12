lunes, enero 12, 2026
Modified date:

Comedia de improvisación en el Charlotte Comedy Theater los sábados

ENTRETENIMIENTO
8
Comedia de improvisación en el Charlotte Comedy Theater los sábados
Cortesía: Charlotte Comedy Theater
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- El galardonado Charlotte Comedy Theater presenta espectáculos de comedia de improvisación todos los sábados a las 6:00 p. m. y a las 8:00 p. m. en el VAPA Center, 731 N. College St. Charlotte, Carolina del Norte.

El estacionamiento del Centro VAPA es gratuito. Se pueden comprar concesiones. Puede traer su propia bebida.

Lee también: ¿Tiene una cita nocturna en Charlotte? ¡Aquí hay varias opciones!

Las entradas cuestan $15 y a menudo puedes encontrar un código de promoción de $3 de descuento en las páginas de Facebook e Instagram de Charlotte Comedy Theater , así que asegúrate de mirar primero.

Consulta la lista de los próximos espectáculos y compra tus entradas aquí . También, consulta allí cualquier cambio en la programación.

Charlotte Comedy Theater también ofrece clases de improvisación y experiencias de trabajo en equipo.

Sobre Charlotte Comedy Theater

Charlotte Comedy Theater, el teatro de improvisación original en Charlotte, Carolina del Norte, ofrece espectáculos de comedia en vivo, clases de improvisación y actividades de team building para quienes disfrutan de reír a propósito. «Nuestra galardonada comedia de improvisación en Charlotte es rápida, improvisada y diferente cada noche, lo que nos convierte en un destino de primera en Charlotte, perfecto para citas románticas y espectáculos en vivo. Ya sea que compre entradas para comedia, se inscriba en clases de improvisación en Charlotte o reserve un taller de team building, ¡el Charlotte Comedy Theater & Training Center es el lugar ideal para disfrutar de la ciudad reina!», se lee en su página web.

Lee también: El Teatro Infantil de Charlotte ofrece clases gratuitas de actuación para niños

El teatro de improvisación original en Charlotte, ofrece espectáculos de comedia en vivo, clases de improvisación y actividades de team building para quienes disfrutan de reír a propósito. Ya sea que compre entradas para comedia, se inscriba en clases de improvisación en Charlotte o reserve un taller de team building, ¡el Charlotte Comedy Theater & Training Center es el lugar ideal para disfrutar de la ciudad reina!

Video: Más que mil palabras

Artículos Relacionados

Jacmibel Rosa
Jacmibel Rosa
162,496FansMe gusta
20,949SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
38,100SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
11,004SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.