Charlotte, NC.- El galardonado Charlotte Comedy Theater presenta espectáculos de comedia de improvisación todos los sábados a las 6:00 p. m. y a las 8:00 p. m. en el VAPA Center, 731 N. College St. Charlotte, Carolina del Norte.
El estacionamiento del Centro VAPA es gratuito. Se pueden comprar concesiones. Puede traer su propia bebida.
Las entradas cuestan $15 y a menudo puedes encontrar un código de promoción de $3 de descuento en las páginas de Facebook e Instagram de Charlotte Comedy Theater , así que asegúrate de mirar primero.
Consulta la lista de los próximos espectáculos y compra tus entradas aquí . También, consulta allí cualquier cambio en la programación.
Charlotte Comedy Theater también ofrece clases de improvisación y experiencias de trabajo en equipo.
Sobre Charlotte Comedy Theater
Charlotte Comedy Theater, el teatro de improvisación original en Charlotte, Carolina del Norte, ofrece espectáculos de comedia en vivo, clases de improvisación y actividades de team building para quienes disfrutan de reír a propósito. «Nuestra galardonada comedia de improvisación en Charlotte es rápida, improvisada y diferente cada noche, lo que nos convierte en un destino de primera en Charlotte, perfecto para citas románticas y espectáculos en vivo. Ya sea que compre entradas para comedia, se inscriba en clases de improvisación en Charlotte o reserve un taller de team building, ¡el Charlotte Comedy Theater & Training Center es el lugar ideal para disfrutar de la ciudad reina!», se lee en su página web.
