Charlotte, NC.- El galardonado Charlotte Comedy Theater presenta espectáculos de comedia de improvisación todos los sábados a las 6:00 p. m. y a las 8:00 p. m. en el VAPA Center, 731 N. College St. Charlotte, Carolina del Norte.

El estacionamiento del Centro VAPA es gratuito. Se pueden comprar concesiones. Puede traer su propia bebida.

Las entradas cuestan $15 y a menudo puedes encontrar un código de promoción de $3 de descuento en las páginas de Facebook e Instagram de Charlotte Comedy Theater , así que asegúrate de mirar primero.

Consulta la lista de los próximos espectáculos y compra tus entradas aquí . También, consulta allí cualquier cambio en la programación.

Charlotte Comedy Theater también ofrece clases de improvisación y experiencias de trabajo en equipo.

Sobre Charlotte Comedy Theater