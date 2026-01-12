Charlotte, NC.- En el marco de la fecha de nacimiento de Martin Luther King Jr. hay varias actividades de conmemoración y desfiles. En primer lugar, el servicio conmemorativo del Dr. Martin Luther King Jr. de la ciudad de Charlotte se lleva a cabo el mismo día de su nacimiento.

Podrá reunirse en la estatua del Dr. King en Marshall Park, 800 E Third Street, Charlotte, Carolina del Norte, el jueves 15 de enero de 2026 a las 11:30 a. m.

El breve servicio incluye una ceremonia de colocación de coronas de flores.

Día de MLK en el condado Cabarrus

La celebración anual del Dr. Martin Luther King Jr. se extiende a Concord-Cabarrus e incluye una ceremonia de colocación de coronas de flores, el Día de los Sueños y más.

Datos de los eventos

Jueves 15 de enero de 2026

6:00 p.m.

Grace Lutheran Church

58 Chestnut Drive SW, Concord, NC 28025

Gratis — todos son bienvenidos

Banquete de los Premios MLK Keeper of the Dream Viernes 16 de enero de 2026

6:00 p. m.

Laureate Center

401 Laureate Way, Kannapolis, NC 28081

$50 — evento con boleto