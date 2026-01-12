Charlotte, NC.- En el marco de la fecha de nacimiento de Martin Luther King Jr. hay varias actividades de conmemoración y desfiles. En primer lugar, el servicio conmemorativo del Dr. Martin Luther King Jr. de la ciudad de Charlotte se lleva a cabo el mismo día de su nacimiento.
Podrá reunirse en la estatua del Dr. King en Marshall Park, 800 E Third Street, Charlotte, Carolina del Norte, el jueves 15 de enero de 2026 a las 11:30 a. m.
Lee también: Desfile festivo del Dr. Martin Luther King Jr. el 18 de enero
El breve servicio incluye una ceremonia de colocación de coronas de flores.
Día de MLK en el condado Cabarrus
La celebración anual del Dr. Martin Luther King Jr. se extiende a Concord-Cabarrus e incluye una ceremonia de colocación de coronas de flores, el Día de los Sueños y más.
Datos de los eventos
Colocación de coronas
- Jueves 15 de enero de 2026
- 6:00 p.m.
- Grace Lutheran Church
- 58 Chestnut Drive SW, Concord, NC 28025
- Gratis — todos son bienvenidos
Banquete de los Premios MLK Keeper of the Dream
- Viernes 16 de enero de 2026
- 6:00 p. m.
- Laureate Center
- 401 Laureate Way, Kannapolis, NC 28081
- $50 — evento con boleto
Desfile del Día del Sueño de MLK
- Lunes 19 de enero de 2026
- 11:00 a. m.
- Laureate Center
- 401 Laureate Way, Kannapolis, NC 28081
Día de ensueño
- Lunes 19 de enero de 2026
- 12:00 p. m.
- Laureate Center
- 401 Laureate Way, Kannapolis, NC 28081
El desfile MLK DreamDay finaliza en el Laureate Center, donde se llevará a cabo el Dream Day.
Lee también: Mecklenburg anuncia el cierre por feriado de Martin Luther King Jr.
Características de Dream Day
- Comida gratis
- Entretenimiento
- Juegos de kickball (jóvenes, policías, bomberos, funcionarios de la ciudad)
- Colecta de alimentos para el autobús
- Feria de la Organización
- Feria de la Salud
- Galería HBCU
- Feria de negocios de minorías
Desfile del Dr. Martin Luther King Jr., 17 de enero
El desfile del Dr. Martin Luther King Jr. se llevará a cabo en Charlotte, Carolina del Norte, el sábado 17 de enero de 2026 a las 9:30 a. m.
El desfile marchará por Tryon Street, comenzando en Ninth Street y terminando en Brooklyn Village Avenue.
Participarán más de 100 organizaciones comunitarias, bandas de música y equipos de baile. Entre los eventos destacados se incluirán carrozas con los estudiantes ganadores de los Concursos de Arte y Escritura de CMS MLK y grupos de arte locales.