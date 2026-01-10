Matthews, NC.- El Departamento de Policía de Matthews presentó los resultados de la campaña “Holiday Booze It & Lose It 2025”, una iniciativa del NC Governor’s Highway Safety Program orientada a reducir incidentes viales relacionados con el consumo de alcohol y el exceso de velocidad durante las fiestas de fin de año. El reporte coincide con un fuerte crecimiento poblacional en la región. Autoridades locales calculan que alrededor de 157 personas se mudan diariamente a la zona, lo que significa más vehículos y mayor presión sobre la infraestructura vial.

La institución subrayó que su meta no se limita a detener infractores. La estrategia integral se apoya en la llamada “Iniciativa 3E”: educación, ingeniería y aplicación. La aplicación contempla citaciones, pero el enfoque principal apunta a educar, orientar y fomentar una cultura de conducción responsable durante todo el año.

Como parte del balance, la policía publicó los datos consolidados de tres semanas de operativo. La imagen de la campaña informa lo siguiente:

HOLIDAY BOOZE IT & LOSE IT CAMPAIGN

Semana 1 : 6 exceso de velocidad, 5 infracciones de cinturón de seguridad, 1 infracción de retención infantil, 7 placas no válidas, 9 manejo sin licencia, 12 placas vencidas, 9 fallas para registrar vehículo, 8 placas ficticias, 7 sin seguro, 2 conducción temeraria, 64 otras infracciones de tránsito, 4 advertencias escritas, 3 DWI, 6 cargos por drogas, 2 cargos criminales, 2 órdenes judiciales, 1 cargo grave. Total: 163 cargos.

: cifras equivalentes a la semana inicial. Semana 3: 8 exceso de velocidad, 5 infracciones de cinturón, 1 retención infantil, 17 placas no válidas, 15 sin licencia, 23 placas vencidas, 12 fallas de registro, 12 placas ficticias, 7 sin seguro, 2 conducción temeraria, 67 otras infracciones, 11 advertencias, 1 DWI clase 2, 1 cargo por drogas, 4 cargos criminales, 4 órdenes judiciales. Total: 207 cargos.

El reporte anima a la ciudadanía a adoptar prácticas sencillas, pero decisivas para reducir riesgos: utilizar siempre el cinturón, salir con tiempo suficiente hacia el destino, minimizar distracciones dentro del vehículo, respetar las señales de tránsito, mantener la mirada adelantada para anticipar peatones, ciclistas y otros vehículos, y evitar reacciones emocionales que deriven en incidentes de agresividad al volante. La institución recordó que los problemas de seguridad deben reportarse al 911.

La Policía de Matthews insistió en que la prevención reemplaza cualquier citación. La temporada festiva trae celebraciones, viajes y reencuentros, pero también demanda responsabilidad. Conducir con seguridad protege no sólo al conductor, sino a toda una comunidad que crece y comparte las mismas rutas.

