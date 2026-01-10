New Bern, NC.- La Oficina del Sheriff de Craven County anunció una serie de acciones recientes dirigidas a delincuentes sexuales registrados que incumplieron con las obligaciones legales de reporte. El operativo derivó en múltiples arrestos y en la emisión de nuevas órdenes de búsqueda, reforzando la supervisión sobre un grupo criminal que la ley exige monitorear de manera estricta.

Los agentes detuvieron a cuatro individuos acusados de violar sus requisitos de registro. Las autoridades informaron que Can Tuy Diep, de 28 años y residente de Bellevue Court en New Bern, enfrenta siete cargos graves por no registrarse como delincuente sexual. John Thomas Fisher, de 73 años, con domicilio en Lincoln Street también en New Bern, enfrenta un cargo grave por no informar un cambio de dirección. William Horace Strode Jr., de 44 años, registrado en Gladewood Circle, enfrenta cargos similares por no notificar una nueva dirección. Kevin McDaniel Brinson, de 42 años, residente de Kirby Road en Cove City, enfrenta cargos relacionados por no registrarse como exige la ley.

El operativo continúa, ya que dos delincuentes sexuales registrados se encuentran bajo orden de búsqueda. Las autoridades identificaron a Eric Wayne Dixon, de 48 años y residente de Clarks Road en New Bern, por no reportar un cambio de domicilio. Además, se emitió una alerta sobre Shelton McCotter, de 49 años, cuya última dirección conocida se ubica en NC 118 Highway en Grifton. Las autoridades lo buscan por no reportar una nueva dirección y por interferir con un dispositivo de monitoreo electrónico.

La Oficina del Sheriff instó a la población a colaborar. La institución habilitó varias vías de contacto para quien posea información que facilite la localización de los fugitivos. Los ciudadanos pueden comunicarse al (252) 636-6620 o con Craven County Communications al (252) 633-235. También permanece disponible la opción de enviar pistas de forma anónima mediante la aplicación Craven County Crime Stoppers a través de p3tips.com/986.

El reporte subraya la importancia del cumplimiento en el registro de delincuentes sexuales, un mecanismo creado para supervisar y restringir conductas que podrían poner en riesgo a la comunidad. Las autoridades afirmaron que el esfuerzo continuará durante los próximos meses con el objetivo de reforzar la protección pública y evitar que quienes se encuentran bajo esta clasificación eludan el control que establece la ley.

