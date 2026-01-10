Investigan accidente que dejó una víctima fatal

Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están investigando un accidente automovilístico fatal en North Division que dejó una víctima fatal.

Fatal Crash Investigation in the North Division. See full release: https://t.co/SHBABK1YKV pic.twitter.com/gRXGiDG8iK — CMPD News (@CMPD) January 9, 2026

El hecho ocurrió el sábado 3 de enero, aproximadamente a las 8:56 am, los oficiales respondieron a un accidente automovilístico con heridos en la cuadra 5800 West Sugar Creek Road.

Al llegar, los agentes localizaron un Toyota Yaris y un BMW X3 dañados. Encontraron al conductor del Toyota, Comfort Antwi, de 16 años de edad, con lesiones que ponían en peligro su vida. El Departamento de Bomberos de Charlotte y MEDIC acudieron al lugar. MEDIC trasladó a Antwi y al conductor del BMW al hospital.

Detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves y del Grupo de Trabajo de DWI acudieron al lugar para realizar su investigación. Miembros del equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen acudieron para procesar la escena y recolectar evidencia física.

La investigación preliminar indica que Antwi estaba conduciendo hacia el norte por West Sugar Creek Rd. cuando su vehículo giró a la izquierda hacia el tráfico que venía en dirección contraria y chocó contra el frente del BMW.

El lunes 5 de enero, Antwi sucumbió a sus heridas y fue declarada fallecida en el hospital.

Los resultados de toxicología de Antwi están pendientes.

Se ha notificado el fallecimiento de Antwi a los familiares más cercanos.

La investigación de este caso está activa y en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Cualquier testigo del accidente, o cualquier persona con información sobre el mismo, debe comunicarse con el detective Kupfer al 704-432-2169 ext. 1. El público también puede dejar información anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260103-0856-00.

