Charlotte, NC.- Los detectives del CMPD identificaron a Aristides Eli Orellana-Ramírez, de 22 años de edad, como sospechoso en relación con un homicidio de un joven de 16 años y obtuvieron órdenes de arresto. Además el sospechoso es señalado por una serie de tiroteos ocurridos en Charlotte antes de navidad.

Fatal Crash Investigation in the Steele Creek Division https://t.co/6kDt6iWP1P — CMPD News (@CMPD) January 10, 2026

El jueves 8 de enero, el Equipo de Aprehensión de Criminales Violentos (VCAT) del CMPD localizó y arrestó a Ramírez.

Ramírez fue trasladado al Centro de Aplicación de la Ley (LEC), donde fue interrogado por detectives de homicidios. Al finalizar la entrevista, Ramírez quedó bajo custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg.

A Ramírez se le imputan los siguientes cargos:

Asesinato

Disparos a una vivienda ocupada

Los familiares más cercanos de la víctima fueron notificados de este arresto.

Doble homicidio antes de Naviidad

El sábado 20 de diciembre, poco después de las 3:30 a. m., los agentes respondieron a una llamada de asistencia social en la cuadra 100 East Woodlawn Road. Al llegar, localizaron a un sujeto con heridas de bala que ponían en peligro su vida.

El sujeto fue transportado por MEDIC a un hospital local donde fue declarado muerto tras sucumbir a sus heridas.

Como resultado de esta investigación continua, los detectives de Westover Division confirmaron posteriormente que ambas víctimas de homicidio recibieron disparos en el mismo lugar durante el mismo incidente y luego se alejaron de la escena en un intento de encontrar ayuda.

Lee también: CMPD identifica a víctima de homicidio en la cuadra 3000 Carol Avenue

Las víctimas fueron identificadas como Samir Canales Molina, de 18 años de edad, y Bravlio Galeano Ayala, de 16.

Los familiares más cercanos de Molina y Ayala fueron notificados de sus fallecimientos.

Posteriormente, el 21 de diciembre agentes acudieron a un apartamento cercano en Farmhurst Drive tras recibir un reporte de disparos. El reporte indica que una mujer declaró que las balas entraron en la habitación de su hijo, causando daños en la pared y la cama. Los investigadores creen que este tiroteo está relacionado con el doble homicidio.

Investigación en curso

La investigación de este caso está activa y en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Si tiene información sobre este incidente, llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios.

El detective Murphy es el detective principal asignado a este caso. El público también puede dejar información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe número: 20251220-0335-01.

Video: Homicidio en la Pulga Midnight Rodeo