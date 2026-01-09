Trump suspende nueva ofensiva militar contra Venezuela

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció el viernes 9 de enero la cancelación de la «segunda ola de ataques» que estaba prevista contra Venezuela, citando avances significativos en la cooperación diplomática y energética con la nación sudamericana.

A través de un comunicado oficial en sus redes sociales, el mandatario informó que la decisión responde a la liberación de un gran número de presos políticos por parte de Caracas, acción que calificó como un «gesto muy importante e inteligente» que demuestra una voluntad de «buscar la paz».

“Venezuela is releasing large numbers of political prisoners as a sign of “

"Venezuela is releasing large numbers of political prisoners as a sign of 'Seeking Peace.' This is a very important and smart gesture. The U.S.A. and Venezuela are working well together…" – President Donald J. Trump

Cooperación energética e inversión masiva

De la misma manera, el primer mandatario destacó que Washington y Caracas están trabajando «bien juntos», especialmente en lo referente a la reconstrucción de la infraestructura de petróleo y gas venezolana, con el objetivo de hacerla «mucho más grande, mejor y más moderna».

En el marco de esta nueva etapa de colaboración, Trump reveló que las grandes compañías petroleras («Big Oil») realizarán una inversión de al menos 100.000 millones de dólares.

Además, destacó que para coordinar estos esfuerzos, confirmó que sostendrá una reunión en las próximas horas en la Casa Blanca con los líderes de la industria energética.

Por último, a pesar de la suspensión de los ataques militares gracias a esta cooperación, Trump aclaró que la presencia militar estadounidense en la región no cesará por completo. El mandatario advirtió que «todos los barcos permanecerán en su lugar» con fines de seguridad y protección.

