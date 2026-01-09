Salud de astronauta obliga a cancelar caminata espacial

Washington.- La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) anunció la decisión de interrumpir la misión actual en la Estación Espacial Internacional (EEI) y preparar el retorno inmediato de cuatro astronautas a la Tierra, debido a un problema de salud presentado por uno de los miembros de la expedición.

La agencia confirmó la medida durante una conferencia de prensa realizada el jueves 8 de enero, en donde participaron el administrador Jared Isaacman, el administrador asociado Amit Kshatriya y el director médico, Dr. James Polk.

El dr. James Polk informó que el tripulante afectado se encuentra «estable», pero la agencia ha decidido «pecar de precavidos» para salvaguardar su bienestar. Aunque en el pasado se han tratado dolencias menores a bordo, como dolores de muelas o de oído, Polk destacó que esta constituye la primera evacuación médica formal desde la estación orbital.

De la misma manera, señaló que la identidad del astronauta y los detalles específicos de su condición se mantienen bajo reserva por motivos de privacidad médica.

Indicó que el problema de salud obligó a la cancelación de la primera caminata espacial del año, que estaba programada originalmente para el 8 de enero y cuya postergación fue anunciada un día antes mientras los equipos de tierra monitoreaban la situación.

Acotaron que en dicha actividad extravehicular, los astronautas estadounidenses Mike Fincke y Zena Cardman tenían previsto realizar trabajos preparatorios para el despliegue de nuevos paneles solares destinados a aumentar la energía del laboratorio.

We're hosting a live news conference at 5pm ET (2200 UTC) to discuss the International @Space_Station and its crew: Details: https://t.co/YZpzkkPjP5 — NASA (@NASA) January 8, 2026

El retorno de la tripulación

Por otro lado, señaló que el equipo que regresará a casa en los próximos días llegó a la estación en agosto a bordo de una cápsula de SpaceX para una misión de seis meses que ahora se ve acortada. La tripulación está compuesta por:

Zena Cardman (NASA) y Oleg Platonov (Roscosmos) , quienes realizaban su primer vuelo espacial.

y , quienes realizaban su primer vuelo espacial. Mike Fincke (NASA) , veterano en su cuarta visita a la estación.

, veterano en su cuarta visita a la estación. Kimiya Yui (JAXA), astronauta japonés en su segunda misión.

UPDATE: @NASA is closely monitoring a stable medical situation involving one International Space Station crew member and evaluating all options, including an early Crew-11 return, with further updates expected within 24 hours. https://t.co/va6c2DZUBQ — International Space Station (@Space_Station) January 8, 2026

«Estoy orgulloso del veloz esfuerzo en toda la agencia hasta ahora para garantizar la seguridad de nuestros astronautas», declaró el administrador Jared Isaacman.

Por último, indicaron que la Estación Espacial no quedará vacía. En órbita permanecerán tres tripulantes: el estadounidense Chris Williams y los rusos Sergei Mikaev y Sergei Kud-Sverchkov, quienes llegaron en noviembre a bordo de una nave Soyuz y tienen previsto continuar su misión de ocho meses hasta el próximo verano.

