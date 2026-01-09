Gobierno interino de Venezuela inicia proceso diplomático con EE.UU.

Caracas.- El Gobierno interino de Venezuela anunció el inicio de un «proceso exploratorio de carácter diplomático» con el Gobierno de los Estados Unidos, orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países.

A través de un comunicado publicado por la Cancillería de Venezuela denunció internacionalmente la «agresión criminal» contra el territorio y el «secuestro ilegal» de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el Ejecutivo venezolano ha decidido tomar la vía diplomática para abordar la situación.

De la misma manera, indicaron que en el marco de este acercamiento, confirmaron que ha arribado al país una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado de EE.UU..

Destacaron que esta comitiva se encargará de realizar «evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática».

Diplomáticos venezolanos irán a EE.UU.

Asimismo, el texto oficial anuncia que una delegación de diplomáticos venezolanos será enviada a los Estados Unidos para cumplir con labores correspondientes.

En este sentido, el gobierno interino de Venezuela señala que este proceso busca abordar las consecuencias derivadas de la reciente operación militar, la cual califican como una violación a la inmunidad de los jefes de Estado. Así como establecer una agenda de trabajo de interés mutuo.

Por último, el comunicado cita a Delcy Rodríguez como «Presidenta encargada», quien ha reiterado que Venezuela enfrentará la situación a través de la «Diplomacia Bolivariana de Paz» como camino legítimo para la defensa de la soberanía y la preservación de la paz.

