Gobierno de Trump crea nueva división nacional contra el fraude en el DOJ

Washington.- El gobierno de Donald Trump anunció la creación de una nueva División de Cumplimiento Nacional Contra el Fraude dentro del Departamento de Justicia (DOJ).

En un comunicado publicado por la Casa Blanca, indica que esta nueva entidad se encargará de investigar y procesar delitos de fraude que afecten programas gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y ciudadanos privados a nivel nacional.

Detallaron que el nuevo fiscal general Adjunto supervisará investigaciones multiagencia para desmantelar esquemas sofisticados de fraude y proponer reformas legislativas para cerrar vulnerabilidades sistémicas.

Intervención masiva en Minnesota

Por otro lado, indicaron que como parte de estas acciones, ejecutarán una serie de medidas contundentes tomadas para frenar lo que denominan una «epidemia de fraude» en Minnesota, vinculada a programas como Feeding Our Future y servicios de vivienda y salud.

En este sentido, indicaron que se han duplicado los recursos fiscales en el estado. Actualmente hay 98 acusados en casos de fraude (85 de ascendencia somalí), con 64 condenas ya logradas. Se han emitido más de 1.750 citaciones y ejecutado 130 órdenes de allanamiento.

De la misma manera, señalaron que se ha desplegado aproximadamente 2.000 agentes en Minnesota, realizando investigaciones puerta a puerta. En las últimas semanas, se ha arrestado a más de 1.000 extranjeros ilegales criminales.

Además, enfatizaron que se han congelado los pagos de cuidado infantil y se exige evidencia fotográfica para los reclamos. Además, se pausaron los pagos de Medicaid a 14 programas estatales por «incumplimiento sustancial» de los requisitos federales.

Por último, señalaron que se suspendió a 6.900 prestatarios en el estado por sospechas de fraude por un valor de 400 millones de dólares, prohibiéndoles el acceso a futuros préstamos.

