DHS y USCIS lanzan la «Operación PARRIS» en Minnesota

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) conjuntamente con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunciaron el lanzamiento de la Operación PARRIS (Post-Admission Refugee Reverification and Integrity Strengthening), una iniciativa exhaustiva que ha comenzado a reexaminar miles de expedientes de refugiados en Minnesota mediante nuevas verificaciones de antecedentes y entrevistas intensivas.

En un comunicado, señalaron que el operativo tiene como objetivo inicial a 5.600 refugiados en el estado que aún no han obtenido el estatus de residente permanente legal (Green Card).

De la misma manera, enfatizaron que un centro de investigación recientemente establecido por USCIS lidera estos esfuerzos, realizando revisiones de mérito y remitiendo activamente casos de fraude y otros delitos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para su procesamiento.

Minnesota: «Zona cero» contra el fraude

«Minnesota es la zona cero de la guerra contra el fraude», afirmó un portavoz del DHS, subrayando que la administración Trump no tolerará que el sistema de inmigración sea utilizado como arma para defraudar al pueblo estadounidense.

«Los ciudadanos estadounidenses y el estado de derecho son lo primero, siempre», sentenció.

Por último, señalaron que esta operación, iniciada a mediados de diciembre, responde a la Orden Ejecutiva 14161 y la Proclamación Presidencial 10949, diseñadas para proteger a la nación de amenazas terroristas extranjeras. La Operación PARRIS se construye sobre los hallazgos de la «Operación Twin Shield», que recientemente descubrió un fraude migratorio generalizado en el área de Minneapolis-Saint Paul.

