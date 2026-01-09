DHS identifica a miembros del Tren de Aragua tras tiroteo en Portland

Portland.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reveló el viernes 9 de enero la identidad y el historial criminal de los dos sospechosos involucrados en el tiroteo ocurrido ayer con agentes de la Patrulla Fronteriza, confirmando sus vínculos con la organización criminal transnacional «Tren de Aragua».

Según el informe oficial publicado en las redes sociales, el incidente se desencadenó en horas de la tarde del jueves 8 de enero, cuando agentes federales realizaban una parada de tráfico selectiva en Portland.

Destacaron que al identificarse las autoridades, el conductor utilizó el vehículo como un arma en un intento de atropellar a los oficiales. Ante el temor inminente por su vida y seguridad, un agente efectuó un disparo defensivo, tras lo cual los sospechosos huyeron de la escena.

Perfiles de los sospechosos

Asimismo, el DHS ha identificado a los ocupantes del vehículo como ciudadanos venezolanos en situación irregular, quienes habían sido procesados y liberados dentro de Estados Unidos por la administración anterior.

Detallaron que el conductor fue identificado como Luis David Nico Moncada, presunto miembro del Tren de Aragua. Ingresó ilegalmente al país en 2022 y fue liberado por la administración Biden.

Precisaron que su historial incluye arrestos previos por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI) y uso no autorizado de vehículo. Actualmente, pesa sobre él una orden final de deportación.

Asimismo, la pasajera identificada como Yorlenys Betzabeth Zambrano-Contreras, fue asociada al Tren de Aragua. Ingresó ilegalmente cerca de El Paso, Texas, en 2023 y también fue liberada en el interior del país. Las autoridades la vinculan activamente con una red de prostitución de la banda criminal y con un tiroteo previo ocurrido en Portland.

Por último, el Departamento de Seguridad Nacional condenó que estos individuos, calificados como «asociados de pandillas», estuvieran libres en las calles estadounidenses y reafirmó que la acción del agente fue una medida de defensa propia ante una agresión letal.

