Raleigh, NC.- Carolina del Norte continúa acumulando reconocimientos en el ámbito económico y laboral. La revista especializada Site Selection designó al estado como el número uno en desarrollo de fuerza laboral para 2026, un triunfo que consolida su posición como polo de inversión, talento y competitividad en Estados Unidos.

El gobernador Josh Stein ofreció el anuncio durante una visita a la planta de Machine Specialties Inc. en Whitsett, en el condado Guilford. Desde ese escenario industrial, el mandatario destacó la calidad humana y profesional de los trabajadores del estado. “Nuestra mayor fortaleza siempre será nuestra gente”, afirmó, mientras atribuía el avance económico a la preparación técnica, la cultura del trabajo y el compromiso de empresas y centros educativos.

El ranking de Site Selection califica variables estratégicas como programas de formación laboral, sistemas de aprendizaje, coordinación entre sector público y privado, y capacidades para integrar talento a las necesidades reales del mercado. Para Stein, ese tipo de mediciones confirma que Carolina del Norte se consolidó como un destino atractivo para nuevas inversiones y proyectos productivos.

El reconocimiento llega acompañado de otro indicador que refuerza la tendencia. CNBC, un medio nacional especializado en negocios, colocó a Carolina del Norte en el primer lugar de su lista “Top State for Business” para 2025. Según Stein, esa distinción “no solo genera orgullo, sino también oportunidades concretas”, en referencia al creciente flujo de capital privado y a la expansión de plantas manufactureras en el estado.

En cifras

Las cifras respaldan ese panorama. Desde el inicio de 2025, autoridades estatales anunciaron más de 35.000 nuevos empleos y compromisos de inversión superiores a los 24.000 millones de dólares. Este crecimiento impacta con fuerza en sectores como manufactura avanzada, aeroespacial, automotriz, energía limpia y logística, especialmente en condados como Guilford y Forsyth, zonas que ya exhiben un repunte evidente en aperturas empresariales y ampliaciones industriales.

Durante su recorrido por la planta de Whitsett, Stein insistió en que el reto no se limita a generar empleo, sino también a fortalecer programas de capacitación que beneficien a todas las comunidades del estado. El gobernador señaló la necesidad de incluir a trabajadores que enfrentan barreras de acceso, entre ellos inmigrantes y personas con dificultades de idioma, con el propósito de integrarlos en empleos mejor remunerados y con desarrollo profesional.

Para muchos líderes empresariales, el estado vive un momento clave. La combinación de formación laboral, costos competitivos, cooperación institucional y clima de negocios favorable crea un entorno que atrae operaciones que antes se instalaban en otros polos del país. Carolina del Norte ahora busca sostener ese impulso a mediano plazo y convertirlo en una ventaja estructural.

Otros rankings que fortalecen la posición del estado

Además del liderazgo en desarrollo laboral y clima de negocios, Carolina del Norte acumula reconocimientos adicionales de medios y consultoras nacionales. Forbes colocó al estado dentro del top 3 en competitividad corporativa y movilidad económica. WalletHub lo situó entre los territorios más atractivos para profesionales jóvenes por su entorno tecnológico y accesibilidad vivienda-empleo. Business Facilities lo ubicó entre los mejores estados para manufactura avanzada y cadena de suministro. En el ámbito educativo, el reporte nacional Education Week destacó el avance del estado en formación técnica y acceso comunitario a programas de capacitación.

Video: Compra de casas en Carolina del Norte