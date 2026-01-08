Más niños dan positivo por sarampión en NC

Raleigh, NC.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte y la División de Salud Pública del Condado Buncombe (BCHHS) anunciaron nuevos casos de sarampión en tres hermanos de Buncombe. La familia había visitado el condado Spartanburg, Carolina del Sur, donde hay un gran brote de sarampión en curso, aproximadamente una o dos semanas antes de que los niños enfermaran. Para proteger la privacidad de la familia, no se divulgará información adicional sobre estos casos.

El NCDHHS ha estado en comunicación con el Departamento de Salud Pública de Carolina del Sur desde el inicio de su respuesta al sarampión. El NCDHHS recomienda que todas las personas no vacunadas de un año o más se vacunen contra el sarampión para protegerse a sí mismas y a quienes las rodean.

Las personas que acudieron a la sala de espera del Departamento de Urgencias del Hospital Mission, ubicado en 509 Biltmore Ave., Asheville, NC 28801, entre las 2:00 y las 6:30 a. m. del 4 de enero de 2026, podrían haber estado expuestas. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) está trabajando en estrecha colaboración con la División de Salud Pública del BCHHS y el Hospital Mission para identificar y contactar a las personas expuestas, determinar si tienen inmunidad al sarampión y analizar las medidas necesarias para reducir el riesgo de propagación.

No se recomiendan pruebas de laboratorio a las personas expuestas, a menos que presenten síntomas de sarampión, como fiebre y sarpullido. Los síntomas del sarampión pueden aparecer entre siete y 21 días después de la exposición. Si presenta síntomas, comuníquese de inmediato con su departamento de salud local , limite la exposición a otras personas y llame con anticipación antes de acudir al médico o a urgencias para que se puedan tomar medidas para prevenir la exposición.

Los residentes de Carolina del Norte pueden contactar a su proveedor de atención médica o a su departamento de salud local para obtener más información sobre cómo obtener la vacuna y programar una cita. Los niños elegibles para el programa Vacunas para Niños pueden recibir la vacuna de un proveedor inscrito en dicho programa. La herramienta de verificación de inmunidad contra el sarampión del NCDHHS también está disponible para quienes no estén seguros de si necesitan protección adicional.

«Es necesario que las personas sean conscientes de que el riesgo de exposición al sarampión está aumentando», afirmó el Dr. Zack Moore, epidemiólogo estatal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS). «El sarampión puede ser una enfermedad muy grave, por lo que mantenerse al día con todas las vacunas recomendadas consultando con su profesional de la salud es una medida importante que todos podemos tomar para proteger la salud y el bienestar de nuestros seres queridos y de nuestras comunidades».

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, prevenible mediante vacunación, que se transmite por contacto directo entre personas y a través del aire. El virus puede sobrevivir hasta dos horas en el aire donde estuvo presente la persona infectada. Los síntomas del sarampión suelen comenzar entre 7 y 14 días después de la exposición, pero pueden aparecer hasta 21 días después, e incluyen:

Fiebre alta (puede alcanzar más de 104 grados)

Tos

Rinorrea

Ojos rojos y llorosos (conjuntivitis)

Pequeñas manchas blancas en las mejillas internas, las encías y el paladar (manchas de Koplik) dos o tres días después de que comienzan los síntomas.

Un sarpullido rojo, elevado y con manchas; generalmente comienza en la cara y se extiende al tronco, los brazos y las piernas entre tres y cinco días después de que comienzan los síntomas.

El sarampión también puede causar complicaciones, como diarrea, neumonía, encefalitis (inflamación del cerebro) y supresión del sistema inmunitario.

Al 30 de diciembre de 2025, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. habían reportado 2065 casos confirmados de sarampión en 44 estados este año. Esta es la mayor cantidad de casos de sarampión reportados en EE. UU. desde que se generalizó el uso de la segunda dosis de la vacuna triple vírica (MMR) a principios de la década de 1990. Se identificó otro caso de sarampión en un residente de Carolina del Norte en 2025 .

