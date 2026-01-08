Charlotte, NC.- Un jurado federal en Charlotte declaró culpable a Mitchell Clydero Patterson, de 38 años, por el delito de posesión de un arma de fuego siendo un delincuente convicto. Las autoridades federales y locales consideran este caso un ejemplo del creciente problema de la violencia armada en el área metropolitana de Charlotte.

El anuncio lo realizó el fiscal federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte, Russ Ferguson, acompañado por autoridades de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el sheriff de Union County, Eddie Cathey, y la jefa del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), Estella Patterson.

Ferguson subrayó que las leyes de control de armas existen para impedir que individuos con historial delictivo generen nuevos episodios de violencia. “Estos casos siempre afectan a personas inocentes y trastocan la vida en comunidad”, afirmó el fiscal. El funcionario sostuvo que la región observa un aumento de incidentes en los que personas con antecedentes recurren a armas ilegales como herramientas para resolver conflictos, y aseguró que su oficina concentrará esfuerzos en la persecución de infractores reincidentes.

La agente especial Alicia Jones, a cargo de la división regional de ATF, coincidió con esa lectura y destacó la importancia de la coordinación entre agencias federales, estatales y locales. “Nuestros equipos trabajan para impedir que las armas terminen en manos equivocadas y para reducir la violencia que afecta a nuestras comunidades”, señaló.

El sheriff Cathey añadió que los delincuentes armados suelen cruzar entre jurisdicciones para eludir la rendición de cuentas, un fenómeno que según él requiere un enfoque conjunto entre condados. “Nuestros equipos no permitirán que los responsables evadan consecuencias por sus acciones”, indicó.

Dos episodios violentos que activaron las alarmas

Documentos judiciales y testimonios describen dos incidentes graves protagonizados por Patterson en el verano de 2024. El primero ocurrió el 23 de julio frente a un negocio en Charlotte, donde una discusión derivó en disparos contra el vehículo de un transeúnte. Varias personas presenciaron la secuencia y aportaron información a los investigadores.

El segundo episodio ocurrió el 14 de agosto en el estacionamiento de un restaurante. Testigos relataron que Patterson abandonó el lugar tras un altercado, pero regresó minutos después y abrió fuego contra varias personas, hiriendo a una joven en la pierna. La víctima recibió atención médica y sobrevivió.

Un día después, agentes del CMPD siguieron a Patterson hasta Union County. Los oficiales del sheriff intentaron detener el vehículo para completar la captura. La intervención concluyó con la detención del sospechoso, quien posteriormente enfrentó cargos federales.

El caso generó preocupación en sectores comunitarios que observan un patrón de violencia ligada a armas ilegales y a la reincidencia delictiva. Las autoridades indicaron que la sentencia de Patterson se anunciará próximamente.

