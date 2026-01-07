Trump elimina regulaciones ambientales de la NEPA

Washington.- El Consejo de Calidad Ambiental (CEQ) anunció la acción administrativa final que completa uno de los esfuerzos de desregulación más significativos de la administración del presidente Donald Trump: la eliminación de las regulaciones de implementación de la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA).

En un comunicado de la Casa Blanca, indicó que esta medida reafirma la rescisión de normas iniciada el año pasado y responde a los comentarios públicos sobre la Regla Final Interina publicada en febrero de 2025.

De la misma manera, señalaron que la acción cumple con la Orden Ejecutiva del «Día Uno» del presidente Trump sobre la liberación de la energía estadounidense (Unleashing American Energy), revocando mandatos que databan de la era Carter (1977).

Fin al «reino del terror regulatorio»

Al respecto, Katherine Scarlett, presidenta del CEQ, declaró que «en esta Administración, el reino de terror regulatorio de la NEPA ha terminado».

Scarlett destacó que la medida busca eliminar la «burocracia innecesaria» para priorizar el crecimiento económico y la certeza en la inversión de infraestructura.

Por otro lado, la normativa final instruye a las agencias federales a retornar a su misión estatutaria central, simplificando los procesos de permisos que históricamente habían retrasado proyectos energéticos y de construcción.

Según la Casa Blanca, esta desregulación ya ha permitido que las principales agencias de permisos actualicen sus procedimientos —muchos de los cuales no se habían tocado en décadas— desde junio de 2025.

Por último, señalaron que el CEQ continuará ofreciendo guías, plantillas y diagramas de flujo para asegurar que las revisiones ambientales sean eficientes, consistentes y rápidas, bajo la premisa de «Estados Unidos Primero».

