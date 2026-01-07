Trump anuncia el control sobre 50 millones de barriles de petróleo venezolano

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció un acuerdo estratégico con las autoridades interinas de Venezuela para el traspaso de un importante lote de petróleo hacia territorio estadounidense.

A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, el mandatario informó que las «Autoridades Interinas en Venezuela» entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado de alta calidad a los Estados Unidos.

El presidente Trump detalló que el crudo será comercializado a precio de mercado. Sin embargo, enfatizó que los fondos resultantes de esta venta «serán controlados por mí, como Presidente de los Estados Unidos».

De la misma manera, según el mandatario, esta medida de control fiscal directo tiene como objetivo garantizar que el dinero se utilice exclusivamente «en beneficio del pueblo de Venezuela y de los Estados Unidos». Evitando el desvío de recursos que caracterizó a administraciones pasadas.

🚨 President Donald J. Trump announces Interim Authorities in Venezuela will be turning over between 30 and 50 MILLION Barrels of High Quality, Sanctioned Oil, to the United States of America. pic.twitter.com/08qI7MvCpk — The White House (@WhiteHouse) January 7, 2026

Operativo logístico inmediato

Para materializar esta transferencia, Trump ha ordenado el despliegue inmediato de recursos logísticos. El Secretario de Energía, Chris Wright, ha sido instruido para ejecutar este plan sin demora.

Detalló que la operación implica el uso de buques de almacenamiento que transportarán los millones de barriles directamente a los muelles de descarga en puertos estadounidenses, integrando este recurso energético al mercado norteamericano a la brevedad posible.

