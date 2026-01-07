Charlotte, NC.- La Federación Letona de Hockey sobre Hielo anunció que el delantero de los Checkers, Sandis Vilmanis, ha sido incluido en la lista del equipo letón para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

El calendario de hockey masculino comenzará el 11 de febrero, y Letonia debutará en el torneo contra Estados Unidos el 12 de febrero.

«Me siento increíblemente orgulloso de haber sido seleccionado para representar a mi selección nacional, especialmente en el escenario olímpico», declaró Vilmanis. «Espero que mi país se sienta muy orgulloso y dar lo mejor de mí».

Vilmanis, de 21 años, ha anotado 19 puntos (ocho goles y 11 asistencias) en 31 partidos esta temporada con los Checkers. El jugador, oriundo de Riga, se encuentra en su segunda temporada profesional, ambas con Charlotte, y ha participado en 92 partidos, anotando 46 puntos (17 goles y 29 asistencias).

He tenido mucho tiempo para aprender de los jugadores de Charlotte durante los últimos dos años. Estoy muy agradecido por eso y con los entrenadores por permitirme ganarme su confianza. Me siento más seguro en cada partido que salgo a la pista.

Seleccionado por los Florida Panthers en la quinta ronda (puesto 157 en general) del Draft de Entrada de la NHL de 2022, Vilmanis ha representado a su país tres veces en el Campeonato Mundial Juvenil (2022, 2023, 2024). La selección de Vilmanis

Finalmente hay que destacar que esto marca la primera vez que un jugador activo de los Checkers es nombrado para los Juegos Olímpicos de Invierno. La plantilla actual de Charlotte incluye a dos ex olímpicos: el delantero Nate Smith (EE. UU., 2022) y el entrenador asistente Bobby Sanguinetti (EE. UU., 2018). Varios ex Checkers van a representar a sus países en los próximos juegos, entre ellos Uvis Balinskis (Letonia), Gustav Forsling (Suecia) y Eetu Luostarinen (Finlandia).

