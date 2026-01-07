Rawayana inicia el 2026 con el lanzamiento de su ambicioso álbum

Miami.- La multipremiada agrupación venezolana Rawayana, ganadora del GRAMMY® y dos veces ganadora del Latin GRAMMY®, da la bienvenida al 2026 con el estreno de su sexto álbum de estudio: «¿Dónde es el After?».

En un comunicado, detallaron que la producción, compuesta por 23 canciones, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Destacaron que este nuevo trabajo discográfico se presenta como un viaje sensorial que transita entre lo real y lo alucinógeno. Inspirado en el arte cinético de maestros venezolanos como Jesús Soto y Carlos Cruz-Diez, el álbum plantea una obra en movimiento donde la nación se convierte en estética y el espacio físico es ocupado por la memoria del desarraigo.

Un elenco estelar y el auge del «Venetón»

De la misma manera, resaltaron que fieles a la filosofía de que «la celebración es mejor con amigos», Rawayana ha convocado a un impresionante roster de artistas internacionales. La lista incluye a Manuel Turizo (Colombia), Carín León (México), y desde Estados Unidos a DannyLux, Grupo Frontera y Magic Juan. Puerto Rico dice presente con J Quiles y Jowell & Randy.

Detallaron que el talento venezolano es protagonista con las participaciones de Elena Rose, Servando y Florentino, Mazzarri y Joaquina. Musicalmente, el álbum consolida el «Venetón» —descrito por la banda como «la evolución tropical del sonido caribeño»— en temas como «La noche que no había Uber», además de fusionar tambores costeros, afrobeats, funk y sonidos urbanos.

Asimismo, Beto Montenegro, vocalista de la banda, explica el concepto detrás del disco: «Después de tantos años corriendo hacia el futuro, entendí que el verdadero after no está adelante ni atrás: está aquí, en el presente… El after ya no se busca. Se siente».

Por último, indicaron que tras un 2025 histórico que incluyó su debut en Coachella, presentaciones en el Cercle Odyssey de México y una nominación al GRAMMY® 2026 con su proyecto paralelo ASTROPICAL, Rawayana reafirma su estatus como uno de los exportadores musicales más importantes de la región.

