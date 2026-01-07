PDVSA confirma negociaciones para la venta de crudo a EE.UU.

Caracas.- Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) informó el miércoles 7 de enero que actualmente mantiene negociaciones activas con Estados Unidos para concretar la venta de volúmenes de petróleo, como parte de las relaciones comerciales existentes entre ambas naciones.

A través de un comunicado oficial emitido desde Caracas, la estatal petrolera detalló que este proceso se está desarrollando bajo esquemas operativos similares a los que ya funcionan con empresas internacionales, citando específicamente el caso de Chevron.

Ver más: Trump anuncia el control sobre 50 millones de barriles de petróleo venezolano

Transacción estrictamente comercial

De la misma manera, PDVSA enfatizó que estas operaciones se basan en una «transacción estrictamente comercial», regida por criterios de legalidad y transparencia, con el objetivo de generar beneficios mutuos para ambas partes.

Por último, la corporación ratificó su compromiso de seguir construyendo alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo nacional en favor del pueblo venezolano, contribuyendo simultáneamente a la estabilidad energética global.

Datos de interés

Es de recordar, que en las últimas horas, el presidente de los Estados Unidos, Trump anunció que las «Autoridades Interinas en Venezuela» entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado de alta calidad a los Estados Unidos.

El mandatario estadounidense enfatizó que, aunque el crudo se venderá a precio de mercado, la gestión de los ingresos será supervisada directamente por su despacho. «Ese dinero será controlado por mí, como Presidente de los Estados Unidos, para asegurar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de los Estados Unidos».

Video: Venezolanos en Charlotte se pronuncian frente a la captura de Maduro y Cilia Flores

