Muerte de una mujer durante operativo de ICE en Minneapolis

Minneapolis.- Un operativo de control migratorio en Minneapolis que se registró el miércoles 7 de enero culminó con la muerte de una mujer.

A través de varios medios de comunicación se conoció que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó fatalmente contra una mujer, quien falleció en el lugar. Además, el incidente ha detonado una ola de protestas y un agudo enfrentamiento político entre las autoridades locales y el gobierno federal.

Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó el deceso, justificando el accionar del oficial como una medida de supervivencia.

Today, ICE officers in Minneapolis were conducting targeted operations when rioters began blocking ICE officers and one of these violent rioters weaponized her vehicle, attempting to run over our law enforcement officers in an attempt to kill them—an act of domestic terrorism.… — Homeland Security (@DHSgov) January 7, 2026

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, declaró que la mujer presuntamente intentó embestir a los agentes con su vehículo, utilizándolo «como un arma» con intenciones letales. Ante esta amenaza, el agente efectuó lo que el DHS calificó como «disparos defensivos».

De la misma manera, medios locales, incluyendo KARE 11, mostraron en la escena una camioneta SUV estrellada contra un poste de luz, con un visible impacto de bala en el parabrisas.

Caos en la ciudadana

Por otro lado, trascendió que el tiroteo ocurrió en un contexto de alta tensión, donde un grupo de personas intentaba bloquear el paso de las unidades de inmigración. Residentes de la zona confrontaron a los agentes lanzando bolas de nieve y gritando consignas, lo que provocó que las fuerzas del orden respondieran utilizando gas pimienta y gas lacrimógeno para dispersar a la multitud.

Tras el suceso, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, emitió una dura declaración exigiendo la salida de la agencia federal de su jurisdicción. «La presencia de agentes federales de control migratorio está causando caos en nuestra ciudad. Exigimos que ICE se vaya inmediatamente”.

I am aware of a shooting involving an ICE agent at 34th Street & Portland. The presence of federal immigration enforcement agents is causing chaos in our city. We’re demanding ICE to leave the city immediately. We stand rock solid with our immigrant and refugee communities. — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 7, 2026

“Nos mantenemos firmes como una roca con nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados», sentenció Frey.

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, informó que su equipo de seguridad pública trabaja para esclarecer los hechos y lanzó un llamado a la ciudadanía para «mantener la calma» mientras se recaban más detalles.

My public safety team is working to gather information on an ICE related shooting this morning. We will share information as we learn more. In the meantime, I ask folks to remain calm. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 7, 2026

